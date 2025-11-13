Así fueron los goles de Lizbeth Ovalle y Carlos Orrantia , nominados en premios The Best de FIFA

El futbol mexicano celebra un logro especial en 2025: dos de sus representantes fueron incluidos entre los candidatos a los premios que reconocen las mejores anotaciones del año por parte de la FIFA. Lizbeth Ovalle, figura de la Liga MX Femenil, y Carlos Orrantia, jugador del Atlas, fueron seleccionados por sus espectaculares goles que acapararon atención internacional.

El acrobático gol de Lizbeth Ovalle

La delantera de Tigres Femenil obtuvo una nominación al Premio Marta gracias a la extraordinaria jugada que protagonizó el 3 de marzo de 2025 frente a Chivas. Durante una acción dentro del área, Ovalle se levantó para conectar el balón con un remate acrobático similar a un “escorpión”, sorprendiendo a la portera y al público. La futbolista señaló después que no esperaba que el toque terminara dentro de la portería, aunque su intención era prolongar la jugada. La anotación rápidamente se convirtió en tendencia y fue considerada por analistas y aficionados como una de las más espectaculares del torneo.

La locura de gol de @lizbethovalle7.



Hey @fifacom_es te tenemos una nominada al premio Puskás. pic.twitter.com/TQIcKXK499 — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) March 4, 2025

La volea que llevó a Orrantia al Premio Puskás

En la rama varonil, Carlos Orrantia fue incluido entre los aspirantes al prestigioso Premio Puskás, gracias al gol que marcó el 16 de abril de 2025 contra Querétaro en la Jornada 16 del Clausura.El jugador del Atlas controló un balón dividido con el pecho y, sin dejarlo caer del todo, impactó una contundente volea desde media distancia que terminó incrustándose en el ángulo. Su ejecución técnica y la potencia del disparo lo convirtieron en uno de los momentos más destacados del torneo.

¡QUÉ MANERA DE COLGARLA AL ÁNGULO Y ANOTAR TU PRIMER GOL CON EL ROJINEGRO, CHARAL ORRANTIA! ❤️🖤#NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/fnXXjvvfSl — Atlas FC (@AtlasFC) April 17, 2025

Un reconocimiento histórico para México

La presencia simultánea de Ovalle y Orrantia en las listas de nominados refleja el crecimiento del futbol mexicano en ambas categorías. Además de elevar el nombre de la Liga MX y la Liga MX Femenil, sus nominaciones celebran el talento nacional y lo posicionan ante la mirada del mundo.

La FIFA mantiene activa la votación pública, que representa la mitad del resultado final, mientras que el panel de expertos del organismo completa la otra parte de la calificación. Los ganadores serán revelados en la gala de los premios The Best.