Javier Hernández Balcázar ¿Chicharito Hernández ya tiene nuevo equipo? Reportan que se iría a club de segunda división (Cuartoscuro)

La carrera de Javier “Chicharito” Hernández está lista para sumar un nuevo capítulo en el fútbol internacional. El histórico delantero mexicano alcanzó un acuerdo para unirse al Atlético Dallas, una nueva franquicia que competirá en la USL Championship, la segunda división de futbol en Estados Unidos.

El futbolista de 38 años asumirá un rol doble dentro de la organización texana, colaborará de inmediato en el desarrollo y posicionamiento mediático de la marca, mientras se pone a punto para su debut oficial sobre el terreno de juego.

¿Qué se sabe del nuevo equipo de Chicharito Hernández?

El Atlético Dallas, institución fundada formalmente a finales de 2024, prepara su debut competitivo dentro del circuito de la USL Championship. El proyecto deportivo está encabezado por el director técnico francés Peter Luccin, exjugador de la Liga Española y la MLS.

El club disputará sus partidos como local en el histórico estadio Cotton Bowl, un inmueble emblemático en la ciudad de Dallas con capacidad para más de 90,000 espectadores, lo que refleja la ambición de la franquicia por atraer a la comunidad hispana en Texas con la figura de Hernández como principal estandarte.

¿Cuándo debutaría Chicharito Hernández con el Atlético Dallas?

Aunque la vinculación de Hernández con la directiva comenzará de forma inmediata para labores comerciales y promocionales, su debut oficial con el uniforme del equipo está proyectado para marzo de 2027, coincidiendo con el arranque oficial de la temporada de la USL.

Este lapso permitirá al canterano del Guadalajara continuar con su preparación física y llegar en ritmo a la competencia, tras su última etapa profesional en la Liga MX con las Chivas Rayadas del Guadalajara.

El octavo club en la trayectoria del máximo goleador del Tri

Con este movimiento, el Atlético Dallas se convertirá en la octava camiseta que viste Javier Hernández a lo largo de sus casi dos décadas de carrera profesional.

La llegada de Hernández a la USL representa uno de los golpes mediáticos más importantes en la historia de la liga de desarrollo estadounidense, impulsando el crecimiento comercial de la categoría de plateada en Norteamérica.