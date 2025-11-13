Chivas vs América Femenil: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo semifinal de ida de la Liga MX Femenil

Chivas vs América Femenil Guadalajara recibe a Las Águilas en la semifinal de ida de la Liga MX femenil (Crónica Digital)

Chivas y América Femenil protagonizan hoy una edición más del Clásico Nacional, en partido correspondiente a la ida de las semifinales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. A continuación, te contamos todos los detalles del juego de hoy: pronóstico, alineaciones, horario y dónde ver en vivo.

El Estadio Akron será testigo de cómo el Club Deportivo Guadalajara busca tomar ventaja en la serie y viajar a la CDMX con mayor tranquilidad para sellar su pase a la gran final del futbol femenil mexicano.

Las dirigidas por Ángel Villacampa han sido el verdugo recurrente en Liguilla de las rojiblancas, pero en esta temporada el Rebaño puede presumir que sabe competir de mejor forma en casa y cuenta con la dupla ofensiva Alicia Cervantes - Carolina Jaramillo para poner en aprietos a la zona defensiva de Las Águilas.

Previa y pronóstico Chivas vs. América femenil | Semifinal Liga MX Femenil

El Rebaño llega fortalecido por una actuación sólida ante Toluca, serie en la que Licha Cervantes volvió a su versión más letal con dobletes que reactivaron el ataque rojiblanco.

Del otro lado aparece un Club América Femenil con ritmo arrollador. Tras igualar en la ida frente a Rayadas, impuso un 5-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes que confirmó su capacidad para acelerar el partido, castigar espacios y ampliar ventajas en pocos minutos.

Kiana Palacios lleva la pauta ofensiva, respaldadas por un sistema que se mantiene estable en todas las zonas del campo bajo la dirección de Ángel Villacampa.

En el historial reciente, América domina las series de eliminación directa, lo que agrega presión sobre el Club Deportivo Guadalajara Femenil, que en la temporada regular venció a domicilio a las de Coapa.

Pronóstico: La ida apunta a un duelo cerrado, lo que perfila un empate en el juego de ida de las semifinales.

¿A qué hora juegan Chivas vs. América femenil hoy?

El primer capítulo de esta semifinal del Apertura 2025 se disputa este jueves 13 de noviembre de 2025 a las 20:07 horas (Tiempo del centro de México)

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Chivas vs. América femenil?

La semifinal de ida del Clásico Nacional Femenil podrá verse exclusivamente por streaming en territorio mexicano a través de Amazon Prime Video y Tubi.

Alineaciones probables Chivas vs. América femenil

Chivas Femenil: Celeste Espino; Gabriela Valenzuela, Casandra Montero (C), Damaris Godínez, Natalia Villarreal; Joselyn De la Rosa, Yamile Franco, Carolina Jaramillo; Viridiana Salazar, Denise Castro, Alicia Cervantes.

América Femenil: Sandra Paños; Jana Gutiérrez, Kimberly Rodríguez, Irene Guerrero, Annia Mejía; Annie Karich, Nancy Antonio, Nicolette Hernández, Sarah Luebbert; Scarlett Camberos, Kiana Palacios (C).