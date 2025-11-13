¿Cristiano Ronaldo se pierde el inicio del Mundial 2026?: su expulsión pone en duda su debut en la Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo CR7 está a la espera de saber la sanción final tras su expulsión por agresión en el partido de Fecha FIFA ante Irlanda

Portugal sufrió una dolorosa derrota frente a Irlanda que deja en suspenso su boleto a la Copa del Mundo 2026 al menos por un partido más. Pero lo peor para el equipo lusitano fue la expulsión de su capitán y goleador histórico Cristiano Ronaldo, quien podría perderse el primer partido del Mundial 2026 en caso de clasificar.

Cristiano se va expulsado del partido ante Irlanda en la Fecha FIFA

Al minuto 60 del partido y con Portugal perdiendo 2-0, Cristiano Ronaldo salió expulsado con roja directa por dar un codazo a Dara O’Shea dentro del área. En un principio, el árbitro central juzgó la jugada con tarjeta amarilla, pero después de una revisión en el VAR terminó por cambiar su decisión para expulsar a ‘El Bicho’.

¿Por qué puede perderse Cristiano Ronaldo en inicio del Mundial 2026?

El delantero del Al-Nassr no podrá jugar el siguiente partido de su selección, que será el último duelo de la eliminatoria mundialista ante Armenia y que concluirá la Fecha FIFA de este mes de noviembre. En caso de obtener el triunfo, Portugal estará obteniendo su boleto directo a la Copa del Mundo de 2026.

Si la UEFA le da dos partidos de sanción a Cristiano, esto significa que no jugaría el primer partido de la fase de grupos en la Copa del Mundo, ya que las expulsiones deben cumplirse en partidos oficiales. Después de enfrentar a Armenia, Portugal sólo tendría partidos amistosos y de preparación de cara al Mundial de 2026.

Por otra parte, si Portugal no gana frente a Armenia y pierde el liderato de grupo, estaría jugando una ronda de repechaje a ida y vuelta con un equipo por determinar. En este caso, sí serían partidos oficiales donde Cristiano podrían “purgar” su sanción si es que la UEFA le da dos partidos de castigo por agresión.