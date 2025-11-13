Resultados de las semifinales de la Liga MX Femenil: ¿Cuándo son los partidos de vuelta?

Resultados de la ida en las semifinales de la Liga MX Femenil Clausura 2025 ¿Cuándo serán los encuentros de vuelta que definirán quién accede a la gran final de la Liga MX Femenil?

Iniciaron las semifinales de la Liga MX Femenil en el Clausura 2025. Un choque entre las líderes del torneo y unas aguerridas contrincantes dejó un precedente para disputar los partidos de vuelta rumbo a la gran final.

Conoce todos los detalles del resumen de ambas semifinales, los goles anotados y cómo llegan los combinados de cada club al partido de vuelta, a un paso de la gran final del futbol femenil mexicano.

También te compartimos el horario y la fecha de los partidos de vuelta en la semifinal que disputarán Tigres vs Cruz Azul y América vs Chivas.

Encontronazo entre Cruz Azul y tigres en la semifinal de ida de la Liga MX Femenil 2025.

Una anotación de la Máquina Cementera vs un zarpazo de las felinas. Hacen sus maletas y cada una se va con su golpe; Cruz Azul y Tigres de la categoría femenil, dejan todo para el partido de vuelta. Con un empate cerrado inician las semifinales de la Liga MX Femenil 2025.

El partido se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Universitario. Cruz Azul recibió en casa a las felinas, que no se dejaron intimidar por el ambiente que se respiraba en la capital.

Hubo frecuentes llegadas en el partido. La primera anotación fue servida por Klarisa Oliveiri al minuto 3, en el tiempo complementario de la primera parte del encuentro.

Las portadoras de la camiseta azul se fueron a las duchas en cero, para regresar a arrebatarles la ventaja a su rival al minuto 55, con un penal marcado por Daniela Calderón.

Las albicelestes no se fueron en cero, y el partido lo definirán como visitantes en la semifinal de vuelta.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta en la semifinal entre Tigres y Cruz Azul de la Liga MX Femenil?

El juego que definirá quién accede a la final de la Liga MX Femenil Clausura 2025 entre estos dos clubes se disputará este domingo 16 de noviembre.

La cita será en El Volcán, en Nuevo León, a las 5:00 pm (TCM).





Resumen, semifinal de ida, Clásico Nacional: Chivas vs América Clausura 2025

¡2 a 0 y en su casa!

América se lleva la victoria por la puerta grande del Estadio Akron del Club Guadalajara.

Así el resultado de la semifinal de ida de la Liga MX entre América y Chivas Femenil.

Scarlett Camberos fue la responsable de hacer tronar las redes del travesaño de Celeste Espino, la guardameta de las Chivas, quien la noche del jueves 13 de noviembre, en Zapopan, recibió dos goles en su arco.

América Femenil no solo se lleva la ventaja en el partido de ida en Jalisco, sino que su posición en la tabla dentro de la fase regular la favorece, aunque el Rebaño logre el empate en el partido de vuelta, accederían a la gran final automáticamente.

Chivas intentará romper los pronósticos, pues se enfrenta a uno de los equipos líderes del torneo.

La respuesta para las rojiblancas es clara: ganar, ganar o ganar.





¿Cuándo juegan la semifinal de vuelta de la Liga MX Femenil Chivas vs América?

La sede para el cierre de la semifinal en este Clásico Nacional será el Estadio Ciudad de los Deportes, este domingo 16 de noviembre de 2025 a las 19:00 horas (TCM).

Las Chivas visitarán la Ciudad de México, en un horario agradable, e intentarán llevar la delantera de por lo menos dos goles para acceder a la final de la Liga MX Femenil del Clausura 2025.