Shohei Othani es el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional

Palmarés. Shohei Ohtani Ohtani lideró la Liga Nacional con OPS de 1.014 y OPS+ de 179. También empalmó 55 cuadrangulares. (Alex Brandon/AP)

Shohei Ohtani, el bateador designado y lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, fue nombrado de forma unánime como Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, mientras que Aaron Judge de los Yankees se llevó el galardón en la Liga Americana.

Ohtani superó en la votación de los miembros de la Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos (BBWAA) a los otros dos finalistas, Kyle Schwarber de los Filis y el dominicano Juan Soto de los Mets.

Es la tercera vez seguida que Ohtani gana el JMV y la cuarta en total, uniéndose a Barry Bonds (siete) con cuatro o más de estos reconocimientos.

Ohtani se unió a Roger Maris (Yankees de 1960-1961) como los únicos jugadores en ganar el Jugador Más Valioso (JMV) en sus primeras dos temporadas con un equipo, y a Joe Morgan (Rojos de 1975 y 1976) como los únicos jugadores en ganar tanto un JMV como la Serie Mundial en campañas consecutivas.

Ohtani lideró la Liga Nacional con OPS de 1.014 y OPS+ de 179. También empalmó 55 cuadrangulares, sólo superado en la Liga Nacional por los 56 de Schwarber. Su extraordinaria temporada al bate ocurrió mientras completaba su rehabilitación durante gran parte del año de una segunda cirugía en el codo derecho, y continuó incluso una vez que se reincorporó a la rotación de seis lanzadores de los Dodgers.