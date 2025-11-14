Brasil vs Senegal: Horario y canal de transmisión en vivo del partido amistoso rumbo al Mundial 2026

Brasil vs Senegal ¿Dónde y cómo ver la transmisión en vivo del partido amistoso?

El partido de preparación de la selección brasileña rumbo al Mundial FIFA 2026 de México, Estados Unidos y Canadá, será contra Senegal, y aquí te diremos el horario y dónde podrás disfrutar la transmisión en vivo, para que goces del jogo bonito de Brasil frente a los senegaleses.

El horario ha sido confirmado por la selección brasileña para el partido que se llevará a cabo este sabado 15 de noviembre frente a Senegal, como parte de su preparación para la fiesta grande del futbol, donde, como siempre, están entre los favoritos.

Agenda confirmada! 🗓️



A Seleção Brasileira entra em campo contra:

🇸🇳 Senegal – 15/11, 13h, no Estádio Emirates

🇹🇳 Tunísia – 18/11, 16h30, na Decathlon Arena



ISSO É BRASIL 💚💛 pic.twitter.com/cF6BG4ZDfh — brasil (@CBF_Futebol) October 16, 2025

Dónde ver la transmisión en vivo de Brasil vs Senegal

El partido amistoso entre la Selección Nacional de Brasil y la Selección Nacional de Senegal se llevará a cabo este sábado 15 de noviembre a las 10:00 am, tiempo del centro de México.

El partido, que forma parte de la preparación de los seleccionados brasileños, rumbo al Mundial 2026, tendrá lugar en el Emirates Stadium de Londres y, en México, será transmitido únicamente a través de las plataformas de ESPN 2 y la señal de Disney Plus Premium.

¿Cómo llegan ambos equipos al encuentro amistoso de este sábado 15 de noviembre?

La contienda entre estos seleccionados ha forjado su propia historia.El jogo bonito de Brasil se mantiene en pie; sin embargo, Senegal representa una de las selecciones africanas más poderosas de todo el continente.

Vinícius Júnior vs. Ismaïla Sarr llevan a cuestas toda una historia construida en los encuentros previos entre ambas escuadras.

La historia más reciente del Brasil vs. Senegal data de junio de 2023, cuando Senegal venció 4 goles a 2 a los brasileños. Por ello, en el partido de mañana, la selección del país más grande de América Latina no se enfrentará a cualquier equipo.