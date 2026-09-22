‘Checo’ Pérez: ¿Cómo le ha ido al mexicano en el GP de Bakú?

Cadillac El MAC-26 hace que ‘Checo’ no brille y tenga resultados favorables. (Cadillac F1 Team)

Sergio ‘Checo’ Pérez es uno de los reyes de Bakú, el mexicano tiene amplia experiencia en este circuito y apunta a ser uno de los mejores en la historia, por lo que para la próxima carrera tiene amplias posibilidades de sumar.

‘Checo’ Pérez suele brillar en el GP de Bakú

De esta forma, el mexicano regresa a un escenario en el que ha vivido sus mejores escenarios en la máxima categoría del automovilismo, por lo que el Gran Premio de Bakú es técnicamente el hogar del mexicano.

Recordemos que el circuito callejero de Bakú es uno de los más complicados, donde los rebases y la lucha por los puntos es una de las más feroces de todo el Mundial 2026.

Así, en el 2024 ‘Checo’ Pérez largó desde la cuarta posición y en la segunda curva se colocó tercero, pero cuando casi logra el liderato el RB20 y falló.

Cuando ‘Checo’ Pérez quiso superar a Charles Leclerc, el mexicano falló y logró que Carlos Sainz se posicionara por delante. Al final, ambos se estamparon en el muro y ninguno logró sumar.

Pero este fin de semana regresará con Cadillac a Bakú, con objetivos distintos, ya que la escudería aún se encuentra en pruebas, pero esta podría ser la carrera donde ya sume algunos puntos.

¿Cómo le ha ido a ‘Checo’ Pérez en el GP de Bakú?

De esta forma, el MAC-26 hace que ‘Checo’ no brille y tenga resultados favorables, pero a pesar de eso, el mexicano ha brillado en ese circuito.

Desde que Azerbaiyán se sumó al calendario en la Temporada 2017 de la Förmula 1, ‘Checo’ suma 100 puntos, una cantidad impresionante e incluso, está por encima de otros pilotos.

Por ejemplo, Max Verstappen tiene 91 unidades y Lewis Hamilton suma 81, por lo que este fin de semana, el liderato de ‘Checo’ en la historia del circuito está en peligro.

Además, ‘Checo’ está empatado con Max como los pilotos más ganadores de Bakú, cada uno con dos victorias, por lo que este fin de semana, también este liderato está en juego, con una amplia ventaja del neerlandés.

Además de las victorias y los podios con Red Bull, ‘Checo’ Pérez suma un tercer lugar que logró en 2016, cuando el Circuito callejero de Bakú debutó en la Fórmula 1 pero en ese entonces era conocido como el Gran Premio de Europa.

Finalmente, ‘Checo’ Pérez llega al GP de Bakú con una amplia desventaja, en una de sus peores temporadas, pero como uno de los reyes del circuito callejero.