Selección Mexicana: partidos, fechas y horarios del ‘Tricolor’ para la Fecha FIFA de septiembre y octubre

Selección de México El Tri disputará cuatro partidos de FIFA durante las próximas dos semanas. (cuartoscuro)

¡La Selección de México regresa a la cancha este mes! Se acerca el momento de ver al conjunto Tricolor bajo la nueva dirección de Rafael Márquez. Te decimos cuándo ver los próximos partidos.

¿Cuándo juega la selección mexicana?

Después de que saliera la lista de convocados de Rafa Márquez para la selección nacional, la afición mexicana está a la a expectativa de ver cómo se desarrolla un equipo que mezcla tanto veteranos como joven talento que incluye a Gilberto Mora, Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

Los amistosos de la Fecha FIFA programados para septiembre y octubre servirán como una demostración del equipo antes de que comiencen los torneos, como la CONCACAF Nations League en octubre.

La selección mexicana disputará cuatro partidos de preparación, todos contra rivales del continente. A los tres que ya estaban contemplados desde finales de julio, se ha sumado Estados Unidos en lo que es posiblemente el más esperado de los partidos.

La lista de partidos, junto con su sede, es la siguiente: