¿Qué lesión tiene Jaxson Dart? Reportes médicos indican cuánto tiempo estará fuera el mariscal de los Giants (@nygiants)

La noche del 21 de septiembre, durante el Monday Night Football contra Los Angeles Rams, el mariscal de campo de los Giants, Jaxson Dart, se lesionó tras recibir un fuerte golpe en la rodilla izquierda.

Tras acudir a carpa médica para ser examinado por el personal médico, salió y caminó cojeando hacia los vestidores; fue hasta inicios del tercer cuarto cuando se anunció que no regresaría al partido. Desde ese día, el estado de salud de Jaxson Dart ha causado preocupaciones y dudas acerca de su regreso en la temporada.

¿Qué lesión tiene Jaxson Dart?

En un principio se creía que la lesión en la rodilla no era tan grave; sin embargo, distintas fuentes informaron que después de una resonancia magnética la herida había resultado ser más crítica de lo previsto y que incluso podría requerir de una cirugía.

Los primeros reportes apuntaban a que solo se trataba de un tirón en el ligamento colateral medial (MCL), por lo que su recuperación solo necesitaría un par de semanas; no obstante, tras los resultados de su resonancia magnética, ha habido rumores de que se podría tratar de la rotura de algún ligamento.

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial qué lesión tiene el quarterback de los New York Giants.

¿Qué le pasó a Jaxson Dart?

Jaxson se lastimó mientras realizaba una jugada de tercera oportunidad y 8 yardas por avanzar, por lo que Byron Young, el linebacker de los Rams, lo golpeó por el lado derecho y Dart chocó contra el linebacker Josaiah Stewart, quien le barrió las piernas y provocó que cayera violentamente al césped.

Cabe mencionar que el mariscal de campo cumplía su segunda temporada y, hasta el momento de su lesión, llevaba completados 3 de 5 pases para un total de 20 yardas.

¿Cuánto tiempo estará fuera el mariscal de los Giants?

De acuerdo a los reportes iniciales, Jaxson Dart solo estaría ausente durante unas semanas, para que se recuperara de su lesión; sin embargo, tras los nuevos resultados de su resonancia magnética, se cree que podría necesitar una cirugía, lo que lo llevaría a algunos meses de recuperación, dejándolo fuera de la temporada.