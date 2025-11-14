Croacia y Países Bajos buscan asegurar su boleto al Mundial 2026 este viernes 14 de noviembre en Fecha FIFA

Las selecciones de Croacia y Países Bajos se juegan esta semana uno de los pasos más importantes rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, cuando disputen partidos clave en la Fecha FIFA del viernes 14 de noviembre.

Ambas selecciones llegan como líderes de sus respectivos grupos y dependen prácticamente de sí mismas para amarrar su clasificación directa.

¿Qué necesita Países Bajos para clasificar al Mundial 2026?

En el caso de Países Bajos, el equipo dirigido por Ronald Koeman llegará a Varsovia para enfrentarse a Polonia con una ventaja cómoda en el Grupo G, donde han logrado ganar cinco de sus seis encuentros disputados.

La escuadra neerlandesa ha mostrado un futbol sólido, combinando un ataque efectivo y una defensa muy bien organizada, lo que les ha permitido mantener una diferencia de goles de +19, la mejor del sector.

Los neerlandeses, liderados por figuras como Memphis Depay, Cody Gakpo y Virgil van Dijk, llegan prácticamente con el boleto en la mano. La ecuación para clasificarse es sencilla: si Países Bajos evita la derrota ante Polonia, estará prácticamente dentro del Mundial gracias a su diferencia de goles. Si gana, sellará matemáticamente su lugar; y si empata, la ventaja que ha acumulado durante la eliminatoria le permite llegar sin presión al cierre contra Lituania en Ámsterdam.

A pesar del buen momento, Koeman pidió máxima concentración a sus jugadores, ya que Polonia es el único equipo que podría complicar sus aspiraciones. Los polacos necesitan ganar sí o sí para mantener vivas sus posibilidades, por lo que el duelo en Varsovia promete ser intenso.

Países Bajos llega con margen, pero consciente de que ha tenido lapsos de desconexión defensiva que no pueden repetirse en un partido tan decisivo.

¿Qué necesita Croacia para el Mundial 2926?

Por otro lado, Croacia también podría obtener su clasificación este viernes. La selección encabezada por Luka Modric llega como líder del Grupo L, luego de una importante victoria 3-0 ante Gibraltar y del tropiezo de Chequia, que cayó 2-1 frente a Islas Feroe.

Con esos resultados, los croatas alcanzaron 16 puntos y se despegaron tres unidades de los checos, lo que les da una posición ventajosa rumbo al cierre de las eliminatorias.

La escuadra dirigida por Zlatko Dalic necesita únicamente sumar un punto para asegurar su clasificación directa. Croacia enfrentará este viernes a Islas Feroe en casa, un partido que luce manejable para un equipo que ha demostrado regularidad y experiencia en torneos internacionales.

En caso de no conseguir el resultado esperado, aún tendrán una segunda oportunidad cuando enfrenten a Montenegro el próximo 17 de noviembre.

Croacia, que viene de participar en las últimas ediciones de la Copa del Mundo y de alcanzar el subcampeonato en 2018, busca mantenerse entre las selecciones protagonistas del futbol europeo. Para Modric y compañía, asegurar el boleto esta misma semana sería un paso importante para seguir construyendo una nueva generación que combine juventud y experiencia.

Con escenarios favorables para ambas selecciones, la jornada de este viernes será crucial para definir el panorama rumbo al Mundial 2026, donde Croacia y Países Bajos están a solo un paso de confirmar su clasificación.