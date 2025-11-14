México sub-17 celebra y se "burla" de Argentina con canción del Chavo del 8

La Selección Mexicana Sub-17 volvió a colocarse en el foco internacional, no solo por su rendimiento dentro de la cancha, sino también por un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Tras eliminar a Argentina en el Mundial Sub-17, los jóvenes mexicanos celebraron en el vestidor cantando “Qué bonita vecindad”, el famoso tema del programa El Chavo del 8, en lo que muchos consideran una respuesta directa a una burla previa realizada por el combinado argentino.

La escena ocurrió inmediatamente después del triunfo mexicano, cuando los jugadores se reunieron en los vestidores para festejar su pase a la siguiente fase del torneo. Entre gritos, brincos y un ambiente lleno de euforia, comenzó a sonar la canción clásica de la televisión mexicana que ha marcado a varias generaciones. Los futbolistas del Tri Sub-17 la corearon a todo volumen, provocando una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de aficionados celebraron el gesto.

Esta acción no fue casual. Meses atrás, la Selección Argentina Sub-20 había protagonizado un episodio similar, pero a la inversa. Luego de eliminar a México en un partido del Mundial Sub-20, los jugadores albicelestes salieron del estadio con una bocina en mano mientras reproducían el mismo tema de El Chavo del 8, usándolo como burla hacia el conjunto mexicano. Las imágenes también se hicieron virales en ese momento y generaron molestia entre los aficionados del fútbol mexicano.

Por eso, lo ocurrido ahora con la Sub-17 tomó un significado especial para muchos seguidores del Tri. Varios usuarios en redes sociales aseguraron que se trataba de una “respuesta merecida” después de lo vivido meses antes. Otros señalaron que estas situaciones forman parte del folclor y la rivalidad deportiva, siempre y cuando no sobrepasen los límites del respeto.

Dentro del ámbito futbolístico, este tipo de reacciones no son nuevas. Las selecciones juveniles suelen vivir los partidos con mucha intensidad y sentido de pertenencia, lo que hace que las celebraciones tengan un tono más emocional. En este caso, la referencia a El Chavo del 8 agregó un elemento cultural que llamó la atención internacional, pues la serie mexicana ha tenido presencia histórica en varios países de América Latina, incluida la propia Argentina.

Hasta el momento, ninguna de las dos selecciones se ha pronunciado oficialmente sobre el intercambio de burlas, aunque la Federación Mexicana de Futbol ha compartido imágenes de la celebración sin hacer referencia directa al contexto previo. Por su parte, aficionados de ambos países han inundado las plataformas digitales con opiniones divididas: algunos lo ven como un gesto de revancha deportiva, mientras que otros opinan que estas acciones pueden escalar la rivalidad más allá del campo de juego.

Lo que sí es claro es que el episodio ya forma parte de las anécdotas recientes entre México y Argentina en categorías menores, una rivalidad que siempre genera emociones fuertes y que, en esta ocasión, estuvo acompañada por una canción emblemática que volvió a unir —y dividir— a millones de seguidores en toda Latinoamérica.