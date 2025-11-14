México sub-17 vs Argentina: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo los dieciseisavos de final del Mundial

México vs Argentina |Mundial sub-17 Estas dos selecciones no se enfrentan en este torneo desde la fase de grupos de 2015.

La primera ronda de eliminación en Mundial sub-17 ya comenzó y ahora es el turno de México para definir su destino. Después de una fase de grupos irregular, el combinado nacional tiene una nueva oportnidad de lograr una gran sorpresa. Su rival será nada más y nada menos que Argentina, equipo que ganó sus tres primeros partidos y luce como uno de los favoritos para pelear por el título.

La rivalidad futbolística entre Argentina y México tiene un nuevo capítulo en Copas del Mundo. Recientemente, el cuadro albiceleste eliminó al ‘Tricolor’ en una Copa del Mundo 2ub-23 este año. Sin embargo, en esta categoría en particular, el cuadro azteca tiene saldo de dos triunfos y sólo una derrota. La última vez que se enfrentaron fue en Chile 2015, donde México se impuso 2-0 en fase de grupos.

#Sub17 | Es día de saltar al terreno de juego para enfrentar a Argentina en el Mundial. 💚



¡#HoyJugamos y vamos con todo! 🔥#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/Q3sV6dHN2t — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 14, 2025

En qué horario se juega el Argentina vs México sub-17 | Mundial Qatar 2025

El partido comenzará a las 8:45 horas de este viernes 14 de noviembre desde la cancha del Aspire Zone de Qatar

En qué canal ver el Argentina vs México sub-17 | Mundial Qatar 2025

Podrás disfrutar de este partido en la señal abierta del canal 9 de Televisa. O si lo prefieres, también estará disponible de TUDN en tu sistema de televisión de paga.

Cómo ver en app el Argentina vs México sub-17 | Mundial Qatar 2025

Descarga la aplicación de Vix para tu dispositivo móvil o smart TV y mira este enfrentamiento dodnequiera que estés.

Previa del Argentina vs México sub-17 | Mundial Qatar 2025

La Albiceleste ha sido una de las selecciones más dominantes en la fase de grupos, terminando invicta en el Grupo D junto a Bélgica, Túnez y Fiyi. Bajo la dirección del entrenador Diego Placente, quien ya ha demostrado su capacidad para motivar a los jóvenes talentos, Argentina sumó tres victorias convincentes. Con 11 goles a favor y solo 2 en contra, Argentina lideró su grupo con autoridad, clasificando directamente como primera.

The Round of 32 is here 📣#U17WC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 14, 2025

El Tri Sub-17 ha tenido un camino más irregular en su grupo junto a Suiza, Corea del Sur y Costa de Marfil, terminando en tercer lugar con solo una victoria y dos derrotas. A pesar de ello, avanzaron como uno de los mejores terceros gracias a la expansión del torneo. Su clasificación se dio como el último lugar y gracias al criterio de desempate del Fair Play, ya que tuvieron menos tajetas amarillas que Arabia Saudita.

Este choque promete ser un clásico americano con estilos contrastantes: Argentina llega como favorita por su racha invicta y poderío ofensivo, mientras México buscará explotar errores con su garra histórica. Factores clave serán la gestión de la presión en un estadio neutral y la frescura física tras la fase de grupos. La Albiceleste podría dominar la posesión, pero el Tri ha demostrado en ediciones pasadas que puede dar sorpresas