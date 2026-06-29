Mundial 2026: Lee Jae Myung pide investigar a la Federación de Futbol de Corea tras eliminación

Lee Jae Myung solicitó una investigación oficial Foto: IA

Sin duda, fue un “debut y despedida” para la selección de Corea del Sur en el comienzo del Mundial FIFA 2026, luego de que en sus últimos partidos cayeron 1-0 contra México y Sudáfrica, respectivamente.

Tras este resultado, el presidente del país, Lee Jae Myung, no se quedó callado y alzó la voz para ordenar una investigación oficial para esclarecer las causas del fracaso de la selección surcoreana y revisar el funcionamiento de la Federación de Futbol de Corea (KFA).

Se trata de una iniciativa poco común dentro de la historia de los mundiales, ya que, si bien, en otros casos, tras el fallo deportivo de una selección, suele derivar en cambios de entrenadores o reestructuraciones deportivas; pero en este caso, el gobierno se lo tomó más en serio y dio un paso más allá.

¿Por qué el presidente Lee Jae Myung está exigiendo una investigación?

Además del duelo de la derrota y quedarse en la fase inicial de la competencia, el gobierno surcoreano decidió intervenir para analizar si existieron fallas administrativas, errores en la toma de decisiones o deficiencias en la gestión de la selección nacional.

Corea del Sur llegó al Mundial de 2026 como una de las selecciones favoritas para avanzar desde el Grupo A. El equipo comenzó su participación con una victoria sobre República Checa, resultado que alimentó el optimismo de la afición. Sin embargo, las derrotas posteriores frente a México y Sudáfrica terminaron por sepultar sus aspiraciones y se fueron con tan sólo tres puntos entre las manos.

Tras confirmarse la eliminación, Lee Jae Myung instruyó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo para realizar una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que derivaron en el fracaso de la selección.

El objetivo es revisar no solo el rendimiento dentro de la cancha, sino también las decisiones administrativas y deportivas tomadas por la Federación Coreana de Futbol, incluyendo el proceso mediante el cual fue designado el cuerpo técnico y la planificación del proyecto mundialista.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario aseguró que quedó “completamente desconcertado” por el desempeño del equipo y criticó que, en algunos nombramientos, se privilegiaran criterios distintos al mérito y la capacidad profesional.

“La incompetencia en los puestos de mando conduce inevitablemente a este tipo de resultados", sentenció.

Asimismo, recordó que la preparación y participación de la selección nacional en la Copa del Mundo involucra recursos públicos, por lo que consideró indispensable transparentar las decisiones y rendir cuentas a la ciudadanía.

Hong Myung-bo presenta su renuncia

Las consecuencias deportivas no tardaron en llegar ya que horas después de ser anunciada la eliminación, el director técnico Hong Myung-bo dio a conocer su renuncia al frente de la selección nacional y asumió públicamente la responsabilidad por los resultados obtenidos en el Mundial.

Durante su mensaje de despedida, Myung-bo reconoció que el equipo no cumplió con los objetivos planteados y ofreció disculpas a la afición, señalando que hizo todo lo posible para preparar al plantel, aunque los resultados estuvieron lejos de las expectativas.

Su salida pone fin a una segunda etapa al frente del representativo surcoreano que ya había estado rodeada de cuestionamientos desde su nombramiento.

Eliminación escala hasta la Federación

Tras el fracaso mundialista, distintos sectores políticos comenzaron a exigir una revisión del funcionamiento de la Federación Coreana de Futbol.

Legisladores oficialistas y de oposición plantearon la necesidad de analizar el proceso de selección del entrenador y la gestión deportiva del organismo, e incluso se ha mencionado la posibilidad de abrir una investigación parlamentaria para determinar si existieron irregularidades en la conducción del proyecto rumbo al Mundial.