Mundial 2026 Mundial 2026: ¿Qué partidos de 16avos de final van por TV abierta y gratis en México? (Cuartoscuro)

A partir de esta semana, el Mundial 2026 entra en su etapa más intensa: la de “ganar o morir”. En este escenario, la afición local ya se pregunta qué partidos de los 16avos de final van por TV abierta en México, lo que vuelve una tarea la búsqueda de alternativas para no perderse ningún encuentro de este gran evento deportivo.

¿Qué partidos de los 16avos de final se podrán ver por TV abierta en México?

Con el inicio de la fase de eliminación directa, las selecciones ya no solo disputarán el balón en la cancha, sino quien se logrará quedarse en el torneo con la mira puesta en la recta final. A continuación, conocerás cómo queda distribuida la agenda de transmisiones por televisión abierta:

Lunes 29 de junio: Países Bajos contra Marruecos a las 19:00 horas

Países Bajos contra Marruecos a las 19:00 horas Martes 30 de junio: México contra Ecuador a las 19:00 horas

México contra Ecuador a las 19:00 horas Miércoles 1 de julio: Estados Unidos contra Bosnia-Herzegovina a las 18:00 horas.

Estados Unidos contra Bosnia-Herzegovina a las 18:00 horas. Jueves 2 de julio: España contra Austria a las 13:00 horas.

España contra Austria a las 13:00 horas. Viernes 3 de julio: Argentina contra Cabo Verde a las 16:00 horas.

¿Cuáles son los canales donde se podrán ver los partidos?

Al tratarse de los partidos con mayor demanda, las transmisiones estarán disponibles en televisión abierta. Los aficionados podrán sintonizar los encuentros sin costo a través de Canal 5 y Azteca 7.

¿Qué son los 16avos de final?

Es la primera ronda de eliminación directa del Mundial.

A diferencia de los torneos anteriores, donde pasaban 16 equipos directamente a Octavos, el nuevo formato de 48 selecciones clasifica a los 32 mejores equipos a esta etapa de “muerte súbita”. El que gana avanza y el que pierde queda eliminado en ese mismo instante.