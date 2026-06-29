Isaac del Toro será el segundo espada del EUA Team para el Tour de Francia

Listo para el Tour de Francia 2026. El mexicano Isaac Del Toro hará su debut en la carrera gala y es considerado como un lugarteniente de muchos quilates. (Foto especial)

El EUA Team Emirates dio a conocer este lunes su lista oficial para el Tour de Francia 2026 con el que su líder el esloveno Tadej Pogacar será arropado principalmente por el mexicano Isaac del Toro. La carrera será del 4 al 26 de julio.

Del Toro hará su debut en la carrera gala y es considerado como un lugarteniente de muchos quilates, quizá el mejor ‘número dos’ entre todos los que presentarán las distintas escuadras participantes.

A mismo tiempo, Pogacar, el mejor ciclista del mundo en la actualidad intentará conseguir su quinto Tour de Francia este 2026 y para lograrlo, Isaac del Toro será el gran lugarteniente del esloveno, a quien también secundarán Felix Großschartner, Brandon McNulty, Nils Politt, Florian Vermeersch, Tim Wellens y Adam Yates en el país galo.

El esloveno liderará a un temible UAE Team, favorito indiscutible para repetir victoria en el Tour de Francia 2026 y así elevar al esloveno a la que sería su quinta victoria, una realmente histórica, en la Grande Boucle.

Un ocho potente en el UAE Team Emirates

El mejor equipo del ciclismo en la actualidad anunció este lunes un ‘ocho’ más que potente para tratar de escribir un nuevo y glorioso capítulo en la leyenda del esloveno a quien secundarán: Del Toro, Großschartner, McNulty, Politt, Vermeersch, Wellens y Yates en las carreteras francesas, conformando una mezcla realmente potente de rodadores y escaladores.

La escuadra emiratí saca sus mejores galas para la carrera por excelencia del ciclismo, en busca de que Pogacar iguale a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin entre los máximos ganadores, con cinco, en el Tour de Francia.

Tras triunfar en Romandía y Suiza, el doble campeón del mundo Pogacar llega a esta edición del Tour acostumbrado a ganar vueltas por etapas.

Doble campeón del mundo. El esloveno Tadej Pogacar será la gran figura en el Tour de Francia 2026 que se correr{a del 4 al 26 de julio. (Foto especial)

El equipo llega bien preparado: Pogacar

“El Tour de Francia siempre es el mayor desafío de la temporada y también la carrera que más nos motiva. Cada año, llegas a la línea de salida sabiendo que cualquier cosa puede pasar en tres semanas, y eso es lo que lo hace tan especial. Nos hemos preparado muy bien como equipo, todos hemos trabajado muchísimo y ahora estamos ilusionados por empezar por fin en Barcelona”, declaró a UAE la gran estrella del pelotón.

“Me siento bien, tengo muchas ganas de competir y sé que contaré con un fantástico grupo de compañeros y personal a mi alrededor. Tenemos mucha confianza los unos en los otros y hemos acumulado mucha experiencia juntos a lo largo de los años, anticipó”, Pogacar.