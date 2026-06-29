Mundial 2026: Resultados de los 16vos de final del Mundial 2026 hoy, 29 de junio

Hoy se definen tres boletos para los octavos de final del Mundial Resultados al momento (Fotos EFE)

Brasil evitó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Japón en los dieciseisavos de final gracias a un gol de Gabriel Martinelli en el sexto minuto del tiempo agregado. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti estuvo cerca de la eliminación, aunque logró reaccionar en la segunda parte para mantener con vida su camino en la Copa del Mundo.

Resumen Brasil vs. Japón

Después de resistir el dominio territorial brasileño durante los primeros minutos, encontró la recompensa al minuto 29, cuando Kaishu Sano aprovechó un error en la salida de balón para abrir el marcador con un disparo cruzado que dejó sin opciones a Alisson.

Brasil monopolizó la posesión durante buena parte del primer tiempo, aunque mostró escasa profundidad y pocas ideas para romper la sólida organización defensiva de Japón, que administró la ventaja con orden y confianza.

La reacción brasileña llegó tras el descanso. Carlo Ancelotti modificó su esquema y su equipo aumentó la intensidad ofensiva hasta encontrar el empate al minuto 55, cuando Casemiro apareció en el segundo poste para conectar de cabeza un centro de Gabriel y devolver la igualdad al marcador.

Con el paso de los minutos, Brasil insistió en busca del triunfo, incluso después de la salida de Casemiro por una molestia física. Cuando todo apuntaba al tiempo extra, Bruno Guimarães filtró un pase para Gabriel Martinelli, quien definió con un disparo que, tras desviar ligeramente el portero Suzuki y golpear el poste, terminó dentro de la portería al minuto 96.

El triunfo clasifica a Brasil a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor de la serie entre Noruega y Costa de Marfil.

¿Cómo quedó Alemania vs Paraguay?

En la primera sorpresa de los 16vos de final del Mundial 2026, a Paraguay avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras superar en la tanda de penaltis a la de Alemania por 3-4. El marcador en tiempo reglamentario terminó 1-1.

Ahora los paraguayos esperan rival, podría ser Francia o Suecia.

Países Bajos y Marruecos cerrarán la actividad del día

La jornada de este 29 de junio concluirá con el duelo programado para las 19:00 horas entre Países Bajos y Marruecos, encuentro que completará los partidos de dieciseisavos de final disputados este lunes en el Mundial 2026.