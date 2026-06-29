¿Cuándo y contra quién juega Brasil los octavos de final del Mundial 2026?

Brasil vence a Japón en 16vos La selección brasileña se impone victoriosa tras un intenso duelo en la primera etapa de eliminaicón directa del Mundial 2026.

Uno de los partidos más ansiados durante la primera fase de eliminación directa del Mundial 2026, Brasil vs Japón, culminó con el sorprendente resultado de 2-1 tras un intenso duelo que, tal como fue previamente narrado en el popular manga Supercampeones, inició con la selección japonesa a la cabeza antes de que un empate casi los orillaran a tiempos extras; sin embargo, Brasil se impuso con un segundo gol para reclamar su permanencia en el torneo.

Ahora, con su pase bien merecido a octavos de final, Brasil avanza a la siguiente etapa de la Copa del Mundo para enfrentarse en octavos de final al triunfador que conoceremos mañana martes 30 de junio, una vez que el duelo Noruega vs Costa de Marfil revele al próximo rival de los brasileños.

¿Quién será el próximo rival de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026?

El torneo de futbol más importante del mundo presenta este 2026 la primera edición más grande en la historia de los Mundiales, implementando por primera vez la fase de Dieciseisavos de Final previo a los tradicionales octavos de competencias anteriores, una nueva fase de eliminación que se encuentra en su apogeo desde su arranque con el encuentro Canadá vs Sudáfrica.

Ahora, tras haber culminado uno de los duelos más esperados de esta primera etapa, en el que la selección brasileña se impuso ante los nipones 2-1 para reafirmar su posición como potencia del futbol, los aficionados y aficionadas ya miran hacia el siguiente rival que Brasil enfrentará en los clásicos octavos de final.

Sin embargo, dicho enfrentamiento aún está por definirse, ya que su adversario en la siguiente etapa dependerá del resultado final del partido Costa de Marfil vs Noruega, el cual se jugará mañana martes 30 de junio a las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Brasil vs Costa de Marfil o Noruega: ¿cuándo, dónde y a qué será?

El Mundial FIFA 2026 es la primera competencia que se realiza en tres sedes: Canadá, Estados Unidos y México, siendo el suelo estadounidense el que albergará el encuentro en el Estadio de Nueva York, mayormente conocido como el MetLife Stadium, y donde se definirá un triunfador que avance a cuartos de final.

Tras esta victoria, Brasil recupera su estatus como potencia del futbol y espera en la siguiente etapa a su próximo contrincante, Costa de Marfil o Noruega.

El duelo en octavos de final entre una de estas selecciones y Brasil se llevará a cabo el domingo 5 de julio a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.