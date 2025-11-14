Nicolai Hojgaard toma el liderato en Dubái y McIlroy sigue al acecho

Preparando el putt. Foto Nicolai Hojgaard se despachó una segunda ronda libre de bogeys en el Earth course del Jumeirah Golf Estates. (EFE)

El danés Nicolai Hojgaard tomó el liderato tras la segunda ronda en el DP World Championship que se juega en el Earth course del Jumeirah Golf Estates, en Dubái, y saca una ventaja de tres golpes a un grupo que le persigue con cinco jugadores, entre los que destaca el favorito norirlandés Rory McIlroy, quien busca su séptima corona.

Hojgaard tomó la punta de la clasificación gracias a un recorrido de 65 golpes (-7), producto de cinco birdies y un eagle libre de bogeys. El jugador de 24 años y 70 del mundo firmó la mejor tarjeta de la segunda ronda y lleva en el acumulado -12 golpes.

El Earth Course del Jumeirah Golf Estates es un campo que se le da bien al golfista danés, puesto que ya saboreó la victoria en 2023, año en el que formó parte del equipo europeo que ganó la Copa Ryder en Roma.

En la pasada edición de la Ryder Cup en la que el equipo de Europa le ganó a Estados Unidos en su casa en Nueva York, Nicolai no fue seleccionado y dejó su puesto a su hermano gemelo, Rasmus.

Rory McIlroy, el número dos del mundo y el gran favorito para triunfar el domingo se coloca en la segunda posición en Dubái, luego de una ronda de 69 golpes y suma de -9. El norirlandés comparte el sitio con cinco jugadores que también están en la puja por el título.

En su primer recorrido Rory firmó ronda de 66 golpes, este viernes hizo tres más, pero no se despega de los primeros sitios con lo que ratifica su papel de máximo favorito para acabar el torneo como líder del ranking del circuito europeo y sumar así el título de Mejor Jugador por séptima vez, a una del récord del escocés Colin Montgomerie.

Junto a Rory están con -9 golpes el danés Rasmus Neergaard-Petersen, el británico Justin Rose, el irlandés Shane Lowry y el australiano Daniel Hillier.

Fleetwood sigue en la pelea

El inglés Tommy Fleetwood, que inició el jueves en segundo sitio, firmó ronda de 71 y ahora comparte la séptima posición con suma de -8 y a cuatro golpes de distancia del líder Nicolai.

Los ingleses Marco Penge y Tyrrell Hatton, los dos únicos que podrían arrebatar la corona a McIlrory, se mantienen por detrás de él, con el par del campo y con -7, respectivamente, por lo que ven alejarse sus opciones de hacerse con el título.

De los cuatro españoles en el torneo, los que se mantiene con opciones de victoria son Ángel Ayora, que marcha en la undécima posición con -7, tras una buena segunda ronda con 67 golpes.

Ayora aún tiene opciones matemáticas de poder lograr una de las diez tarjetas que dan derecho a jugar la próxima temporada en el PGA Tour, el circuito estadounidense, si bien necesitaría el triunfo para asegurarla, al tener por delante en el ranking a Hojgaard, Neergaard-Petersen y Hillier.

Jorge Campillo y Eugenio López-Chacarra acabaron con un total de -2, mientras que Nacho Elvira se hundió y con siete bogeys, finalizó con +3, colista de los 52 jugadores que toman parte en la final del DP World Tour.

Michael Kim de líder el primer día, firmó un 76 y acabó su segundo recorrido con un total de -4.