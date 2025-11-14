¿Qué fue de Larissa Riquelme? “La Novia del Mundial” de Sudáfrica 2010, quien recientemente arremetió contra Shakira

¿Qué fue de Larissa Riquelme? La “novia del Mundial” de Sudáfrica 2010 que arremetió contra Shakira

Hace poco más de quince años, Larissa Riquelme se coronó como un fenómeno mediático irremplazable. Durante la Copa del Mundo de la FIFA en Sudáfrica 2010, la modelo paraguaya fue fotografiada celebrando los goles de su selección, imágenes que le dieron la vuelta al planeta en minutos, lo que la convirtió en figura de seguimiento forzoso para las jornadas posteriores.

Alcanzó una viralidad tan fuerte, que absolutamente todos los medios de comunicación, equipos de futbol y aficionados la nombraron: “La Novia del Mundial”.

Con ese impulso y las bondades de su belleza, Riquelme comenzó una carrera que la mantuvo viva en la atención pública: campañas de publicidad, colaboraciones en programas de diversa índole, asistencia a eventos, modelaje en revistas como H para Hombres y Playboy con ediciones hasta en 3D.

¿Qué hace Larissa Riquelme en la actualidad?

Ya con una sólida experiencia en el mundo de los influencer y el modelaje, Lari decidió dar un paso inesperado: incursionar en el periodismo deportivo.

En septiembre de 2025 oficializó su debut como comentarista durante el encuentro entre las selecciones de Paraguay y Perú en Lima. Como ella misma lo compartió en redes:

“Ayer viví uno de esos momentos que quedan guardados en el alma… Ese cariño sincero es el mayor regalo que me llevo de Lima y del Perú”.

La nueva faceta de Larissa retumba como una nueva forma de reinventarse, volver a figurar y recordarnos a todos por qué es oficialmente “La Novia del Mundial”, lo cual también aparece de forma oportuna de cara a la fiesta mundialista de 2026.

El título “La Novia del Mundial” le pertenece legalmente a Larissa Riquelme

En marzo de 2025, Larissa dio otro paso estratégico, pues logró patentar legalmente el apodo “La Novia del Mundial”, que tanto la ha definido desde 2010.

La modelo explicó que ese título le abrió puertas en Chile, Brasil, Miami y más allá, y que hubo un empresario paraguayo que en 2011 intentó apropiárselo. Ahora, con el trámite legal completado, nadie se lo puede quitar.

Este movimiento no es solo de vanidad: es una declaración de que ella controla su marca personal, su legado, lo que ha construido y cómo quiere ser reconocida.

¿Por qué Larissa Riquelme arremetió en contra de Shakira?

Hace unos días la comentarista encendió las redes sociales tras haber tuiteado de forma un tanto polémica su postura sobre un concierto de la cantante colombiana Shakira, quien se presentará en el Estadio del club de futbol Cerro Porteño, del cual Larissa es fanática.

Si bien Riquelme ha dejado claro que gusta de la música de Shakira, considera que la prioridad en el calendario del estadio debería ser la jornada de su club.

“Los artistas vienen y se van, pero nuestros estadios, nuestra pasión y nuestros colores están siempre”.

El comentario ha generado decenas de opiniones divididas. Hay quienes apoyan a “La Novia del Mundial” y quienes la señalan por tener una presunta “visión nublada” por lo que la visita de Shakira implicaría, incluso de forma económica, en Paraguay.