Estas son las condiciones de lujo que Cristiano Ronaldo y Portugal han puesto para venir a México rumbo al Mundial 2026

La Selección de Portugal y su capitán, Cristiano Ronaldo, ya contemplan establecer su campamento de concentración en México de cara a la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con las declaraciones de Alejandro “Aleco” Irarragorri, presidente de Santos Laguna, el complejo Territorio Santos Modelo en Torreón, Coahuila, sería la opción privilegiada para cumplir con sus exigencias.

Las condiciones de Cristiano Ronaldo para jugar en México

Según los primeros informes, lo primero en la lista de peticiones es contar con un entorno lo suficientemente aislado para que CR7 y su equipo entren sin distracciones.

Además, han puesto atención especial en el hotel Azul Talavera, ya que consideran que brinda la privacidad ideal para jugadores de talla mundial.

Así mismo, Irarragorri explicó que parte del acuerdo sería permitir que Ronaldo circule por el centro de alto rendimiento con el menor contacto posible con medios o fans.

Logística para la estancia de la selección de Portugal

El sorteo del Mundial 2026 podría ser determinante para la decisión final de Portugal. Si los partidos de fase de grupos están cerca de Torreón, la idea de concentrarse ahí se volvería mucho más atractiva por los traslados.

¿Y el Estadio Azteca?

Además de su base en Torreón, la selección portuguesa planea llegar a la Ciudad de México para un encuentro amistoso.

Se ha rumorado que CR7 es parte esencial del contrato para el partido de reinauguración del Estadio Azteca, previsto para marzo de 2026.

Mikel Arriola, presidente de la FMF, comentó que faltan algunos detalles técnicos, pero están prácticamente listos para firmar.

Sin embargo, no todo está confirmado al 100%, la visita podría estar en riesgo si Portugal no asegura su lugar en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo y la federación de Portugal no están viniendo a México de paseo, sus condiciones para concentrarse en Torreón y su posible participación en la reapertura del Azteca muestran un plan estratégico para llegar lo más preparados posible al Mundial 2026.