Atlas vs Chivas Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el Clásico Tapatío de la Liga MX Femenil

Atlas vs Chivas Femenil Alicia Cervantes se perfila como titular hoy en el Clásico Tapatío (Crónica Digital y foto de Alicia Cervantes de Mexsport)

Atlas y Chivas Femenil juegan el Clásico Tapatío hoy con motivo de la jornada 6 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. A continuación, te contamos dónde puedes ver en vivo el partido del Club Deportivo Guadalajara que se disputará en el Estadio Jalisco.

Las rojiblancas vienen de perder ante Pumas y necesitan reaccionar para mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Grupo B. Atlas atraviesa una situación todavía más apremiante después de recibir una goleada ante Atlético San Luis.

Previa y pronóstico Atlas vs. Chivas Femenil partido de la jornada 6 de la Liga MX Femenil

La edición número 25 del Clásico Tapatío en el futbol femenil encuentra a dos conjuntos con la obligación de cambiar el rumbo después de sus últimos resultados. Atlas ocupa el sexto puesto del Grupo B con cinco puntos, mientras que Chivas aparece en el cuarto lugar con nueve unidades.

Chivas ha ganado los seis partidos de fase regular que ha disputado como visitante ante Atlas en el Estadio Jalisco. El registro es perfecto para las rojiblancas, con 18 puntos obtenidos de 18 posibles.

En el historial del Clásico Tapatío las rojiblancas suman 15 goles y únicamente han recibido tres, además de mantener su portería intacta en cuatro ocasiones.

Con estos antecedentes, Chivas Femenil parte como el equipo favorito para ganar esta noche.

¿A qué hora juegan Atlas vs. Chivas Femenil hoy?

El Clásico Tapatío comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo en qué canal pasan el partido Atlas vs. Chivas Femenil

La transmisión estará disponible a través de FOX One y Tubi, opciones para seguir las acciones del Clásico Tapatío correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026.

Alineaciones probables Atlas vs. Chivas Femenil

Chivas Femenil: Blanca Félix; Gabriela Valenzuela, Natalia Colin, Cristina Ferral, Samantha López; Eva González, Natalia Mauleón, Carolina Jaramillo, Joseline Montoya; Jasmine Casarez y Alicia Cervantes. Director técnico, Antonio Contreras.

Atlas Femenil: Karol Contreras; Vashty Delgado, Akane Lara, Vanessa Penuna, Bibiana Quintos; Victoria Acevedo, Renata Huerta, Maritza Maldonado, Ashley López; Sanjuana Muñoz y Aitana Martínez. Director técnico, Juan Pablo Alfaro.