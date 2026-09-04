Carlos Alcaraz se instala en los octavos del final del US Open

US Open 2026. Carlos Alcaraz recupera brillo partido a partido abriéndose camino en el último Grand Slam de la temporada. (EFE)

El español Carlos Alcaraz venció este viernes en tres sets al chino Yibing Wu y avanzó a los octavos de final del US Open, mientras sigue dando pasos en su puesta a punto tras la lesión de muñeca que le apartó casi cinco meses de las pistas.

Alcaraz, número 3 del mundo, derrotó a Wu (113) por 6-3, 6-4 y 6-1 en dos horas y 20 minutos de partido sobre el cemento neoyorquino.

Su rival en octavos será el estadounidense Tommy Paul (21), que se impuso este viernes en cinco sets al kazajo Alexander Bublik (16).

Alcaraz, que regresó a la competencia tras 139 días de ausencia, convirtió la pista neoyorquina en territorio de reencuentro y superó con firmeza su tercer examen, después de imponerse también a Roman Safiullin y Jaime Faria.

El murciano disparó seis aces, ganó el 87 por ciento de los puntos con su primer servicio y aprovechó siete de las 15 oportunidades de ruptura para quebrar la resistencia de un Wu combativo, pero finalmente desbordado por la velocidad y la precisión del español.

Wu, primer chino campeón de un torneo ATP, llegó a equilibrar algunos pasajes del duelo y por momentos evocó la elasticidad de los grandes defensores, aunque el campeón de siete títulos de Grand Slam fue inclinando la balanza hasta convertir el tercer set en un paseo de autoridad.

Con la victoria, Alcaraz supera la primera semana del torneo y mantiene intacta su marcha en los grandes escenarios desde la final de Wimbledon de 2025, cuando cayó ante el italiano Jannik Sinner.