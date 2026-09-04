Carl Lewis es inducido al Salón de la Fama del Van Damme Memorial

50 aniversario del Memorial Van Damme . El estadounidense Carl Lewis de 65 años, ex velocista y saltador, consideró muy especial poder formar parte del cuadro de honor del evento de Bruselas. (Foto especial)

El estadounidense Carl Lewis, nueve veces campeón olímpico y ocho veces mundial, fue inducido al Salón de la Fama en el 50 aniversario del Memorial Van Damme en Bruselas, junto al corredor Mike Boit y el saltador de altura Dwight Stones.

Lewis de 65 años, ex velocista y saltador, consideró “muy especial” poder formar parte del cuadro de honor del evento de Bruselas, junto al corredor de media distancia el keniano Mike Boit y el saltador de altura estadounidense Dwight Stones, que triunfó en la primera edición en 1977.

El Salón de la Fama del Allianz Memorial Van Damme añade cada año a nuevos atletas que han contribuido a escribir la historia del Memorial con sus actuaciones excepcionales, personalidad y carisma.

“El Memorial es una de las primeras reuniones internacionales en las que participé” , explicó Lewis, durante una gala celebrada en el Ayuntamiento de Bruselas. Lesionado, el estadounidense tuvo que poner fin a su primera participación cuando tenía 19 años.

, explicó Lewis, durante una gala celebrada en el Ayuntamiento de Bruselas. Lesionado, el estadounidense tuvo que poner fin a su primera participación cuando tenía 19 años. “Volví ocho veces después”. Ahora con orgullo dijo, “el Memorial se ha convertido en una reunión magnífica, que siempre se renueva.”

Carl Lewis, la Leyenda viva

El ex velocista y saltador estadounidense fue la superestrella del deporte en los 80 y 90. Unas semanas después de que ganara cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, también brilló en el Memorial. El estadounidense ganó el salto de longitud con 8.65 metros, un salto fenomenal a nivel del mar. Sigue siendo el registro más antiguo de la reunión en Bruselas.

En 1997, con 36 años, Lewis puso fin a su ilustre carrera, con nueve títulos olímpicos en su bolsillo. ‘King Carl’ estuvo en el Memorial ocho veces y, a lo largo de los años, deleitó al público con victorias en salto de longitud y en los 100 y 200 metros.

Carl Lewis trabaja actualmente en la Universidad de Houston con unos 90 atletas.

Mike Boit, un pionero del atletismo

Mike Boit, un pionero del atletismo keniano, ganó los 800 metros en la primera edición del Memorial Van Damme en 1977, distancia en la que el fallecido Ivo Van Damme había conseguido la plata en los Juegos Olímpicos de Montreal un año antes. El propio Boit ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Fue el primer atleta keniano en competir en el circuito internacional de eventos.

Dwight Stones, su pasión por la altitud

Dwight Stones fue uno de los mayores saltadores de altura de su generación y también contemporáneo de Ivo Van Damme.

El estadounidense ganó el salto de altura en el primer Memorial con 2.27metros. Mejoró el récord mundial en tres ocasiones a lo largo de su carrera y consiguió dos bronces olímpicos.