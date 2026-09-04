El equipo Racing de la Primera Premier se muda de Veracruz a Oaxaca: ¿Qué pasó con su estadio anterior y cuándo comenzarán a jugar?

Racing de Veracruz El equipo de Tercera División se mudará a Oaxaca. (Racing de Veracruz)

El club de futbol Racing se traslada oficialmente de Veracruz a Oaxaca. El equipo adquirió el Estadio Gustavo Pacheco Villaseñor de San Juan Bautista Tuxtepec después de que su recinto en el puerto fuera clausurado.

Racing de Veracruz: ¿Por qué se mudan a Oaxaca?

El club Racing de Veracruz comenzó como una propuesta tras la desaparición de los Tiburones Rojos de Veracruz, equipo de Primera División, y subsecuente remodelación del Estadio Luis “Pirata” Fuente para atraer inversionistas. Ante la falta de un equipo de futbol en el puerto, la escuela de balompié Porto Palmeiras inició negociaciones con el Racing City Group, un conglomerado que cuenta con varias franquicias de manera internacional.

El equipo se anunció el 22 de abril de 2023 y comenzó a disputar partidos en la Tercera División Profesional ese mismo año. Como sede, escogió el Deportivo Hugo Sánchez localizado en el municipio de Boca del Río, el cual pertenece a la zona conurbada del puerto de Veracruz. Este recinto fue por muchos años un recinto multiusos con instalaciones para que deportistas de diferentes disciplinas practicaran sin costo. Durante su tiempo operando, el Racing destacó como una de las canteras más destacadas de su división en el sur del país.

Las actividades del club fueron suspendidas y su recinto clausurado el 21 de febrero de 2026, cuando se presentó una riña entre la porra de este equipo y aquella del Club Celaya en las inmediaciones del estadio, la cual dejó a un muerto y varios lesionados. La gobernadora del estado, Rocío Nahle, ordenó a Protección Civil la revisión del inmueble.

Desde entonces, el equipo ha intentado encontrar un nuevo hogar. Trascendió la construcción que llevaban a cabo en los Campos Bertha, ubicados en la carretera Boca del Río-Córdoba, que los directivos intentaron llevar a cabo. Tras protestas de activistas ambientales y residentes del área, se detuvo el proyecto.

Ahora, el club adquirió el Estadio Gustavo Pacheco Villaseñor de San Juan Bautista Tuxtepec en el estado de Oaxaca. El recinto, renombrado Estadio Tuxtepec, será la casa oficial del El Monstruo Morado para sus partidos de la liga Primera Premier. Se estima que la capacidad será de entre 20 y 25 mil personas. Siguen en proceso de instalar butacas, iluminación y otro equipamiento, pero ya se encuentra listo para que el Racing debute en él este sábado 5 de septiembre contra los Chapulineros de Oaxaca.

En cuanto al viejo recinto del club, el cual muchos residentes del área han exigido se vuelva a abrir, la alcaldesa de Boca del Río Mary Jose Gamboa dijo el 27 de agosto que estima la su reapertura para finales de septiembre.