La Selección Mexicana sigue decepcionando rumbo al Mundial 2026

Partido amistoso. El Tricolor se encontró con un rival que ejerció un juego ríspido y todo terminó sin goles (@miselecciónmx)

La Selección Mexicana Futbol y su similar de Uruguay no se hicieron daño en partido amistoso de cara al Mundial 2026, terminaron con un empate a cero goles después de repartir patadas en el Estadio Corona de Torreón.

El martes, el equipo que dirige Javier Aguirre tendrá otro examen complicado ante Paraguay en Texas. Mientras tanto la afición les abucheó por el marcador en blanco.

Aunque el Tricolor dominó el encuentro de principio a fin, se encontró con una selección de Uruguay que se olvidó de jugar y ejerció un juego ríspido y al límite del reglamento en todo momento, muy lejano al buen futbol que había mostrado en anteriores compromisos.

Este encuentro marcó el regreso de Gilberto Mora a las canchas, quien no veía actividad desde el pasado 25 de octubre, cuando causó baja con Xolos debido a una lesión en la mano. Mora entró al minuto 46 por Hirving Lozano.

También debutó Obed Vargas con la Selección Mayor, al ingresar en la segunda parte en lugar de Marcel Ruiz. Fue un duelo que invitó muy poco al espectáculo, con un Uruguay replegado atrás, esperando al local y ejerciendo un juego con una marcación muy dura por momentos.

Fue al minuto 67’ cuando el Tri tuvo la llegada más clara, tras una jugada colectiva, Mora quedó solo dentro del área, pero no alcanzó a acomodar bien el cuerpo, disparó y el balón pasó muy cerca del segundo poste del arco uruguayo.

Al final el equipo se fue abucheado por la afición en Torreón y deberá cambiar la cara de cara al último encuentro de este año ante Paraguay el próximo martes.