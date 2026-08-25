¿Va por TV abierta León vs Real Salt Lake? Horario y dónde ver en vivo el partido de la Leagues Cup 2026

León vs Real Salt Lake Diber Cambindo se perfila como titular hoy en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 (Crónica Digital y foto de Diber Cambindo de Mexsport)

Club León juega hoy contra Real Salt Lake en partido correspondiente a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 en el Dick’s Sporting Goods Park. A continuación, te contamos a qué hora es el juego de este martes 25 de agosto y dónde los puedes ver en vivo.

La Fiera firmó una primera fase perfecta, extendió su buen momento al Apertura 2026 y ahora enfrenta a Real Salt Lake con el objetivo de transformar su gran racha en un boleto a las semifinales.

Previa y pronóstico León vs. Real Salt Lake, partido de la Leagues Cup

El cuadro dirigido por Javier Gandolfi terminó la primera fase como el mejor sembrado de la Liga MX, después de ganar sus tres compromisos y sumar nueve puntos de nueve posibles.

El recorrido esmeralda comenzó con una victoria por la mínima ante Nashville. Después superó 2-1 a Orlando City y cerró su participación con un triunfo 3-2 frente al Inter Miami.

Tras la primera fase, la Fiera regresó al Apertura 2026 y añadió dos triunfos a su cuenta, primero ante Necaxa y posteriormente con un 2-0 sobre Monterrey.

Real Salt Lake consiguió su clasificación como el cuarto sembrado de la MLS. Su recorrido en la primera fase tuvo una derrota en penales ante Tigres, seguida por una goleada 4-0 sobre Atlante y un triunfo 3-0 frente a FC Juárez.

En ataque, Sergi Solans atraviesa una etapa productiva con cuatro goles en sus últimos cinco partidos y anotaciones en sus cuatro apariciones anteriores antes de descansar en la reciente derrota frente a Orlando City.

En la Leagues Cup 2023, Real Salt Lake derrotó 3-1 a León en el único enfrentamiento entre ambos. Hoy el pronóstico apunta a un partido con ligera ventaja para los esmeraldas, que apuntan a un triunfo por la mínima.

¿A qué hora juegan León vs. Real Salt Lake hoy?

El partido de hoy inicia a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo ¿En qué canal pasan el partido León vs. Real Salt Lake?

Los aficionados podrán seguir el partido León vs. Real Salt Lake en vivo a través de Apple TV, plataforma que tendrá la transmisión del encuentro de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026.

Alineaciones probables León vs. Real Salt Lake

Javier Gandolfi podría enviar al campo una alineación encabezada por Óscar García en la portería. La posible formación de León estaría integrada por Bryan Colula, Jhohan Romana, Juan José Guevara, Sebastián Vegas, José Rodríguez, Jordi Cortizo, Luis Alexis Valadez, Fernando Beltrán, Daniel Arcila y Diber Cambindo.

Real Salt Lake podría responder con Mason Stajdujar en el arco, acompañado por Alexandros Katranis, Sam Junqua, Juan Arias, Kobi Joseph Henry, Dominik Marczuk, Aiden Hezarkhani, Luca Moisa, Pablo Ruiz, Lineker Rodrigues y Victor Olatunji.