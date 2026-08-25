Monterrey vs Chicago Fire: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Leagues Cup 2026

Monterrey vs Chicago Fire Rayados se juega su pase a las semifinales de la Leagues Cup hoy (Crónica digital y foto de Lucas Ocampo de Mexsport)

Club de Futbol Monterrey y Chicago Fire protagonizan hoy uno de los partidos más interesantes de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. A continuación, te contamos todos los detalles del juego de Rayados en el SeatGeek Stadium: horario y dónde ver en vivo.

El equipo dirigido por Matías Almeyda se juega su continuidad en la Leagues Cup 2026 en territorio estadounidense, buscando su boleto a las semifinales, después de una primera fase en la que tuvo que reaccionar para conseguir su clasificación.

Previa y pronóstico Monterrey vs. Chicago Fire: cuartos de final de la Leagues Cup

Rayados comenzó con una derrota ante Orlando City, aunque logró recomponer el camino con dos triunfos consecutivos por 2-1 frente a Inter Miami y Nashville. Esos resultados le permitieron mantenerse en la competencia y asegurar su clasificación con seis puntos, favorecido por la diferencia de goles.

El cuadro donde milita Robert Lewandowski terminó como el mejor clasificado de la MLS tras sumar nueve unidades, resultado de sus victorias ante Necaxa, Santos y Cruz Azul. Su momento también se extiende a la MLS, donde acumuló dos triunfos y un empate en sus tres compromisos más recientes.

Uno de los jugadores a seguir será Hugo Cuypers. El delantero belga se medirá por primera vez al equipo con el que jugó antes de incorporarse a Monterrey en julio. Su adaptación con Rayados fue inmediata, marcó en los tres partidos de la primera fase y suma cuatro anotaciones desde su llegada al futbol mexicano.

El pronóstico anticipa una eliminatoria equilibrada y un empate en el marcador, por lo que el ganador se definiría en penales, avanzado Rayados desde los 11 pasos.

¿A qué hora juegan Monterrey vs. Chicago Fire hoy?

El encuentro está programado para iniciar a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en el SeatGeek Stadium,.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Monterrey vs. Chicago Fire?

Los aficionados podrán seguir el partido entre Monterrey y Chicago Fire mediante la transmisión de Apple TV, plataforma que tendrá las acciones del duelo de la Leagues Cup 2026, por lo que el partido de hoy no va por TV abierta ni será gratis para los aficionados.

Alineaciones probables Monterrey vs. Chicago Fire

La posible alineación de Monterrey sería con Luis Cárdenas; Gerardo Arteaga, Jorge Rodríguez, Víctor Guzmán y Ricardo Chávez; Fidel Ambriz, Lucas Ocampos, Jesús Corona y Diego Rossi; con Hugo Cuypers como referencia ofensiva.

Chicago Fire, por su parte, podría iniciar con Chris Brady; Viktor Radojević, Joel Waterman, Samuel Rogers y Leonardo Barroso; Maren Haile-Selassie, Mauricio Pineda y Sam Williams; Jonathan Bamba, Robin Lod y Philip Zinckernagel.