McIlroy toma el liderato en Dubái y apunta a su cuarto título europeo

DP World Tour Championship. Rory McIlroy, número dos del mundo, sigue a paso firme para cerrar una temporada 2025 excepcional. (EFE)

El norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, embocó tres birdies en los últimos cinco hoyos y le alcanzaron para asumir el liderato compartido con el danés Rasmus Neergaard-Petersen, cuando restan 18 hoyos por jugarse en el DP World Tour Championship en Dubái.

McIlroy dio un paso muy importante el sábado al acercarse a su cuarto título consecutivo de la Race to Dubái, confirmando así su condición de favorito y cerrar con ello una gran temporada 2025.

Tanto Rory como Petersen firmaron ronda de 68 golpes, en el acumulado ambos suman -13 impactos, de cara al recorrido final del domingo.

Ambos líderes son escoltados por seis jugadores que están a solo un golpe de distancia, en un torneo que promete un gran desenlace en el en el Jumeirah Golf Estates.

Hatton podría hacerle sombra

McIlroy de 36 años, también dio un paso más para conquistar su séptima corona como el Mejor Jugador del circuito europeo y solo el inglés Tyrrell Hatton, al que aventaja en un golpe, es el único que le puede hacer sombra.

“Sería una manera increíble de terminar la temporada”, dijo McIlroy, quien viene de empatar en el tercer lugar en Abu Dhabi la semana pasada para fortalecer su posición en la cima.

“Jugué bien cuando lo necesitaba la semana pasada, especialmente el fin de semana. Me puse en posición para intentar conseguir otra victoria aquí. Así que sí, realmente contento.”

Para que Tyrrell Hatton le pudiera hacer sombra a Rory tendría que ganar, y que McIlroy termine fuera de los ocho primeros, aunque con tantos jugadores agrupados en la cima, no es irrazonable que eso suceda. “La ronda de hoy me ha dado una oportunidad”, dijo Hatton.

En la segunda posición los jugadores que están a un golpe de los punteros (-12) son: los ingleses Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Laurie Canteer y Matt Fitzpatrick, el danés Rasmus Hojgaard, quien fue uno de los mejores de la jornada con 66 golpes, y el español Ángel Ayora de 21 años que fue, la gran sorpresa del torneo.

Un Rory decidido

La final del domingo será inolvidable con un McIlroy buscando un séptimo título como el número uno de Europa, a uno del récord que ostenta Colin Montgomerie.

El norirlandés ha tenido un año destacado. Ya completó el Grand Slam en su carrera con el Masters de Augusta National, además ganó The Players Championship y Pebble Beach, el Irish Open y lideró a Europa a la victoria en la Ryder Cup.