América vs Chivas femenil: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la semifinal del Apertura 2025

La Liga MX Femenil llega a uno de sus momentos más emocionantes del torneo: el clásico América vs Chivas Femenil, una rivalidad que siempre deja drama, polémica y futbol, donde además, está en juego el pase a la gran final de liga.

Hoy, el calendario pone a las dos escuadras frente a frente por el pase a la fiesta grande del futbol femenil mexicano, y los reflectores están puestos en cada detalle del planteamiento táctico a la tensión en las tribunas.

Mientras las del América llegan, con el empuje de su afición en casa, las de Chivas están obligadas a buscar el partido desde el primer minuto si quieren sorprender en territorio azulcrema.

¿A qué hora y dónde juegan América vs Chivas hoy?

El partido se disputa hoy, domingo 16 de noviembre de 2025, en punto de las 7:00 pm, en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde la afición azulcrema ya prepara un ambiente de final adelantada.

Podrás seguir la transmisión del Clásico Nacional Femenil a través de TUDN o VIX+. Ambas señales ofrecerán previo, análisis y cobertura completa desde la cancha.

¿Cómo llegan América y Chivas Femenil a la semifinal de vuelta?

América

Las Águilas han mostrado un cierre de torneo sólido, con una media cancha que recupera y suelta rápido, extremos veloces y delanteras que aprovechan cualquier espacio. En casa, el equipo suele crecerse y generar mucho volumen ofensivo, algo clave para este choque.

El Club Azulcrema quiere aprovechar su localía, imponer ritmo y cerrar la serie con autoridad.

Chivas

El Rebaño llega con un plan claro: incomodar la salida del América, recuperar en zonas peligrosas y ser contundente cuando aparezcan oportunidades. Es un equipo que sabe competir bajo presión y que históricamente encuentra motivación extra en el Clásico.

La escuadra llega con la obligación de presionar, competir y buscar el resultado que las mantenga con vida.