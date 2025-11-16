Gaby López brilla en Florida: tercer lugar en el The ANNIKA 2025

SU MEJOR RESULTADO DE LA TEMPORADA. La golfista mexicana fue consistente en todas las rondas y mostró su excelente nivel de juego. (Foto: Cortesía golfshot.mx)

La sueca Linn Grant conquistó el The ANNIKA 2025, presentado por Gainbridge, con un total de -19 golpes (261), logrando su segundo título en el LPGA Tour y embolsando 1.08 millones de dólares de la bolsa total de 3.25 millones. Sin embargo, la gran noticia para México fue el tercer lugar de Gaby López, quien firmó un acumulado de -15 (265), quedando a solo cuatro golpes de la campeona y superando a figuras como Charley Hull y Lucy Li.

UN CIERRE SÓLIDO PARA LA MEXICANA

López, número 58 del ranking mundial, mantuvo su consistencia durante las cuatro rondas y cerró con una tarjeta final que la consolidó en el podio. Este resultado representa uno de sus mejores desempeños del año y la coloca como referente latinoamericana en el circuito.

“Sigo aprendiendo de mí misma, creo que hoy y ayer, me encontré mucho más cómoda conmigo misma y con mi juego, eso es muy importante para mí. Cuando sientes que es jueves en un domingo, creo que son emociones y pensamientos positivos, y me voy muy orgullosa”, dijo la tres veces ganadora de la LPGA.

LA MEJOR. Con este resultado, Gaby acumula seis Top 10 en la campaña, dos de ellos dentro del Top 5. (Foto: Cortesía golfshot.com).

TOP 3 DEL TORNEO...

Linn Grant (Suecia) – 261 golpes (-19) Jennifer Kupcho (EE.UU.) – 264 golpes (-16) Gaby López (México) – 265 golpes (-15)

UN TORNEO CON HISTORIA Y GRANDES CIFRAS