Tigres avanza a la final con gol de Jenni Hermoso y ya sueña con el título

FIGURA. Jennifer Hermoso (d) de Tigres disputa un balón con Solange Lemos de Cruz Azul. EFE/ Antonio Ojeda (Antonio Ojeda/EFE)

En una noche intensa en el Estadio Universitario, Jenni Hermoso, campeona del mundo con España, anotó de penalti el gol que selló la victoria de Tigres UANL sobre Cruz Azul (2-1) en la semifinal de vuelta del Apertura 2025.Con este triunfo, las felinas avanzan a la final con marcador global de 3-2, tras el empate 1-1 en la ida.

UN PARTIDO DE EMOCIONES

El encuentro arrancó con ritmo vertiginoso y opciones en ambas áreas. En la segunda mitad, Tigres tomó el control y aprovechó la expulsión de Solange Lemos (minuto 55) para inclinar la balanza.Al 64’, Diana Ordóñez amplió la ventaja con un certero cabezazo. Cruz Azul descontó al 90’ con un penalti convertido por la jamaicana Deneisha Blackwood, pero no fue suficiente.

PRÓXIMO RETO

“Estamos contentas porque estamos en esta final y vivir esto me hace sentir muy orgullosa. Ha sido un torneo muy duro y ahora vamos por este título”, afirmó Hermoso, quien disputará su segunda final con Tigres, tras perder la del Apertura 2024 ante Monterrey.El rival por el campeonato saldrá del choque entre América, que cuenta con la española Bruna Vilamala, y Chivas, dirigido por Antonio Contreras.