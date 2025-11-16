Tigres vs Cruz Azul femenil: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la semifinal del Apertura 2025

Este domingo 16 de noviembre de 2025 marca un capítulo clave en la historia de la Liga MX Femenil: las Amazonas de Tigres y la Máquina de Cruz Azul se miden en la semifinal de vuelta del torneo Apertura 2025.

El marcador de la ida quedó 1-1, lo que le da ventaja a Tigres, que acabó como líder del torneo.

Por su parte, Cruz Azul llega con hambre de dar la campanada y meterse por primera vez en la final.

¿Cuándo y dónde ver el partido entre Tigres y Cruz Azul Femenil?

El encuentro se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre de 2025, en punto de las 5:00 pm, en el Estadio Universitario, en Nuevo León, casa de las Amazonas.

Podrás verlo en vivo a través del canal de YouTube oficial del equipo de Tigres.

¿Cómo llegan Tigres y Cruz Azul Femenil a la semifinal de vuelta?

Las Amazonas de Tigres terminaron como líderes del torneo regular, lo que les da cierto margen, pero también la presión de confirmar la superioridad.

Cruz Azul, por su parte, aparece como el “caballo negro” que viene a romper pronósticos. El empate 1-1 en la ida obliga a la Máquina a ganar por cualquier marcador para avanzar.