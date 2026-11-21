Tigres vs. América Horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX en vivo (Instagram @clubamerica / @clubtigres)

Este sábado se llevará a cabo un partido que promete grandes expectativas, especialmente en los aficionados del América, ya que esta noche buscarán el liderato en la tabla de posiciones rumbo a la Liguilla. Este día tendrá lugar uno de los encuentros de la Jornada 17 del Apertura 2026, donde los Tigres lo darán todo para despedirse de este torneo.

Horarios y dónde ver en vivo el partido Tigres vs. América

Este sábado 21 de noviembre tendrá lugar uno de los encuentros más electrizantes del torneo, ya que se enfrentarán Tigres vs. América en el Estadio Universitario, también conocido como “El Volcán”, en punto de las 21:00 horas. Los aficionados podrán disfrutar de este partido completamente en vivo a través de televisión abierta y de paga.

¿Cuándo?: Sábado 21 de noviembre de 2026.

Sábado 21 de noviembre de 2026. Dónde: Estadio Universitario “El Volcán”, Nuevo León.

Estadio Universitario “El Volcán”, Nuevo León. Horario: A las 21:00 horas.

A las 21:00 horas. Transmisión: Canal 7, Fox, Fox ONE

¿Cómo llegan Tigres vs. América al partido de hoy?

A pesar de que los felinos ya no tienen esperanza de clasificar a la Liguilla, esta noche lo darán todo para despedirse del torneo con broche de oro. Además, intentarán que el conjunto azulcrema no gane este partido y pierda esos tres puntos.

Por otro lado, las Águilas tienen como objetivo ganar para arrebatarles el liderato de la tabla de posiciones a Cruz Azul; también Guillermo Almeda buscará obtener un buen puesto en la fase regular rumbo a la Liguilla.

Posible alineación Tigres vs. América en el partido de hoy

Las posibles alineaciones para el partido de Tigres vs. América serían las siguientes:

América

Luis Ángel Malagón

Kevin Álvarez

Israel Reyes

Santiago Ramos

Cristian Borja

Erick Sánchez

Alan Cervantes

Alejandro Zendejas

Carlos Álvarez

Óscar Perea

Henry Martín

Tigres