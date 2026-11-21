Mundial Sub-17 en Qatar 2026. Adán Sánchez celebra (9) el gol que le dio la victoria al conjunto azteca. (@miseleccionsubs)

Con un gol de Adán Sánchez, México debutó con un triunfo sobre Rumania por 1-0 en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en la jornada de este sábado para conseguir sus tres primeros puntos en el evento que se celebra en Qatar 2026.

La emoción fue tanta del delantero Sánchez se soltó en llanto después de anotar el gol cuando corría el minuto 54 de juego, después de un primer tiempo de nerviosismo del conjunto tricolor.

Antes del gol de México, Rumania amenazó en al menos dos ocasiones la portería de la Selección Mexicana. Sin embargo, la escuadra rival no tuvo la claridad suficiente. Menos aún porque sufrió un golpe anímico con una lesión de Cosmin Matei, defensa que abandonó el campo de la Ciudad Deportiva de Doha.

Pero México tampoco se salvó de las lesiones, ya que Alan Hernández recibió atención médica después de presentar molestias físicas.

El combinado nacional se sostuvo de pases largos, hasta que el solitario gol de Adán Sánchez llegó en el segundo tiempo del partido. Entre lágrimas, el futbolista de los Rayados de Monterrey le dedicó esa primera anotación a su mamá.

Tras conseguir su primera victoria ante Rumania, la Selección Mexicana Sub-17 continuará en la fase de grupos con dos compromisos más. Su siguiente partido será el martes 24 de noviembre, cuando enfrente a Camerún a las 07:30 hora (tiempo del centro de México).

México cerrará su participación en el Grupo K, el viernes 27 de noviembre ante Venezuela, en un encuentro programado para las 10:00 horas.