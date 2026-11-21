ATP Finales en Turín. Carlos Alcaraz avanzó a la lucha por el título al dejar en el camino al estadounidende Ben Shelton. (ALESSANDRO DI MARCO/EFE)

El español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev, los dos grandes favoritos, disputarán este domingo la final de las Finales ATP, en la que ambos buscarán cerrar la temporada con el título de maestro, una corona que el murciano aspira a conquistar por primera vez y el alemán por tercera.

Alcaraz, de 23 años, afronta su segunda final consecutiva, después de caer ante el italiano Jannik Sinner en 2025.Esta vez avanzo luego de vencer por 3-6, 6-3 y 7-6 al estadounidense Ben Shelton.

El español busca convertirse en el tercer tenista de su país que levanta el trofeo, tras Manuel Orantes, campeón en 1976, y Álex Corretja, vencedor en 1998.

Alcaraz llega a la cita después de firmar una destacada temporada, en la que conquistó cinco títulos, entre ellos el Abierto de Australia y el Masters 1.000 de París, además de los torneos de Doha, Tokio y Viena.

Su buen final de curso con 13 victorias consecutivas tras sus triunfos en Viena y París, le convierte en el principal aspirante al título, si bien llega tocado tras su molestia física en el isquiotibial de la pierna izquierda en el partido contra el ruso Daniil Medvedev, del que salió vendado.

Novena final ATP de Zverev

Finales ATP en Turín. El alemán Alexander Zverev busca su tercera corona de maestros este domingo en Turín. (EFE)

Enfrente estará un Zverev que conoce bien el camino hacia la victoria en Turín. El alemán, de 29 años, disputa sus novenas Finales ATP en los últimos diez años y aspira a convertirse en el octavo jugador de la historia que gana el torneo en tres ocasiones. Para llegar a la final dejó en el camino al ruso Daniil Medveded por 7-6 y 6-4.

Los grandes maestros

Novak Djokovic, Roger Federer, Ivan Lendl, Pete Sampras, Ilie Nastase, Boris Becker y John McEnroe consiguieron también tres trofeos.

El aleman completó una temporada de gran nivel, con dos títulos de Grand Slam, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, y 69 victorias en el circuito.

Además, disputó las finales de Madrid y Wimbledon y alcanzó las semifinales en nueve torneos, antes de asegurar por primera vez el número uno mundial, posición con la que terminará el año.

Ambos llegan en estado de gracia. Zverev, de ganar sin ceder ni un set a Rafa Jódar, Ben Shelton, Arthur Fils y Daniil Medvedev. Alcaraz, de vencer a Flavio Cobolli, Frances Tiafoe, Medvedev y Shelton, cediendo tan solo una manga, ante este último.

Un cara a cara apretado

El cara a cara entre ambos favorece a Alcaraz, que domina por 7-6 en los 13 enfrentamientos disputados hasta ahora. El español ganó cuatro de los últimos cinco duelos, aunque el alemán mantiene una ventaja significativa en pista dura cubierta, donde se impuso en los tres precedentes.