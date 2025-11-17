América elimina a Chivas y se cita con Tigres en la final del Apertura

SIGUEN SU VUELO. América controló el ritmo y aprovechó los errores de la portera Celeste Espino para marcar diferencia. (Foto: Marco Tulio).

El América selló su pase a la final del Apertura 2025 tras derrotar 2-0 al Guadalajara en el Estadio Azteca, con goles de Nicolette Hernández y la española Irene Guerrero.Con este resultado, las Águilas avanzan con marcador global de 4-0, tras imponerse también en la ida (0-2).Será la cuarta final entre América y Tigres en la historia de la Liga MX Femenil: las felinas han ganado dos y las Águilas una.

UN PARTIDO DE DOMINIO AZULCREMA

Aunque Chivas tuvo una clara opción al minuto 11 con un disparo de Alicia Cervantes que atajó Sandra Paños, América controló el ritmo y aprovechó los errores de la portera Celeste Espino para marcar diferencia.El 1-0 llegó al 33’ con un potente disparo de Hernández que se le escapó a Espino. El segundo tanto lo firmó Irene Guerrero tras un rebote concedido por la arquera en el complemento.

UNA FINAL CON SABOR ESPAÑOL

El duelo por el título enfrentará a Tigres UANL, liderado por Jenni Hermoso, contra América, que cuenta con Bruna Vilamala e Irene Guerrero.Las felinas buscarán su séptimo campeonato para confirmarse como el equipo más ganador desde la creación de la liga en 2017, mientras que América intentará conquistar su tercer título.