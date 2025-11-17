Cowboys vs Raiders: pronóstico, análisis y posibles claves del partido de NFL

Cowboys vs Raiders | Semana 11, NFL Las Vegas es el equipo con menos puntos en la temporada, mientras que Dallas es uno de los dos equipos que más puntos ha permitido hasta el momento.

La semana 11 de la temporada regular cierra esta noche con el partido de ‘Monday Night’ entre los Cowboys y los Raiders. Dallas regresa después de semana de descanso y con algunos refuerzos clave en busca de un cierre casi perfecto de temporada para aspirar a los Playoffs. El equipo de Las Vegas ha sufrido por la competitividad de su división y llega sin posibilidades reales de acceder a la postemporada, pero con el deseo de fastidiar la noche de los de Jerry Jones.

Esta temporada de la NFL está llegando a su momento crucial. Los New England Patriots y los Denver Broncos se mantienen como los número 1 de toda la liga con nueve victorias hasta el momento. Del lado de la Conferencia Nacional, la delantera le corresponde a los actuales campeones, los Philadelphia Eagles quienes llegaron a un récord de 8-2 el domingo por la noche y son seguidos de cerca por Los Angeles Rams. Dallas tiene mucho trabajo por hacer si espera mantenerse en la carrera.

Pronóstico del Cowboys vs Raiders | NFL, Semana 11

Dos equipos con récord negativo protagonizan el partido de horario estelar este lunes con esperanzas escasas de llegar a la postemporada. Sin embargo, ambos entrenadores en jefe buscan demostrar que son los ideales para comandar sus respectivos proyectos. Por un lado, Brian Schottenheimer con los Cowboys y Pete Carroll (quien salió del retiro este año) con los Raiders.

Dallas hizo un par de adiciones clave vía trade para mejorar la zona defensiva, que ha sido su principal problema durante la temporada. Por su parte, el cuadro de Las Vegas tuvo que hacer ‘oídos sordos’ a las múltiples propuestas de intercambio de su defensivo super estrella, Maxx Crosby. Ahora, se encuentran nuevamente en “modo reconstrucción” de cara a la siguiente temporada.

Su enfrentamiento más reciente fue durante la semana 12 de la temporada 2021. El resultado fue 36-31 a favor de Las Vegas en la cancha del AT&T Stadium después del tiempo extra. Ahora, los locales buscan revancha y regalarle la victoria a su afición.

De acuerdo con sitios especializados de análisis y estadística, el pronóstico de resultado está de la siguiente manera:

Triunfo Dallas Cowboys : 62.5%

: 62.5% Triunfo Las Vegas Raiders: 37.5%

Análisis del Cowboys vs Raiders | NFL, Semana 11

Los Dallas Cowboys vienen de vivir una semana de descanso sumamente inusual luego del fallecimiento de Marshawn Kneeland, su jugador defensivo de segundo año por disparo de arma auto infringido. La noticia sacudió el mundo de la NFL y ha sido un golpe duro dentro de la franquicia. Todos los jugadores han expresado su consternación y sus condolencias tras la pérdida de su compañero.

Por otra parte, el equipo se está reforzando a nivel defensivo tras ser uno de los más permisivos en este rubro. Previo al cierre de la fecha límite, el equipo trajo a Logan Thomas y a Quinnen Williams vía trade. Además, este será el primer partido en el que jueguen Demarvion Overshown y Shavon Revel Jr, quienes estaban lesionados al principio de la temporada.

En frente, los Raiders han batallado en la ofensiva siendo el equipo que menos puntos ha marcado en este momento de la temporada. Geno Smith ha batallado manejando esta ofensiva y ha lanzado ya 12 intercepciones. Ashton Jeanty y Brock Bowers han tenido momentos de lucidez, pero no han podido ser los suficientemente consistentes para hacer de este un equipo que se mantenga anotando de forma consistente.

Posibles claves del Cowboys vs Raiders | NFL, Semana 11

Estas podrían ser algunos de los puntos más importantes del partido

Claves para los Dallas Cowboys

Mantener el juego terrestre con Javonte Williams en la mayor parte del partido

Reestablecer la conexión de Dak Prescott con CeeDee Lamb

Limitar el juego terrestre por el centro

Mejorar la eficiencia de la ofensiva en zona roja

Claves para Las Vegas Raiders

Evitar intercambios de balón en ofensiva

Generar presión constante y capturas a Dak Prescott

Aprovechar las coberturas de zona para atacar por aire con play-action

Correr por los costados e involucrar a Ashnton Jeanty en jugadas de pase

El partido comenzará a las 19:20 horas de este lunes 17 de noviembre desde la cancha del Allegiant Stadium de Las Vegas.