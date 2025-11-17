Eagles dominan a Lions y se afianzan en la cima de la NFC

DEFENSIVA. Un triunfo estratégico en casa.

Los Philadelphia Eagles, vigentes campeones de la NFL, impusieron su ley en el Lincoln Financial Field al derrotar 16-9 a los Detroit Lions, consolidando su posición en la cima de la NFC junto a los Los Ángeles Rams (8-2).Los Lions, con récord de 6-4, se alejan de la pelea por el liderato en el Norte frente a los Chicago Bears (7-3).

HURTS Y BARKLEY MARCAN EL RITMO

Jalen Hurts sumó 135 yardas por pase y anotó el único touchdown terrestre del partido.Saquon Barkley aportó 83 yardas en 26 acarreos, mientras que AJ Brown registró 7 recepciones para 49 yardas.El resto de los puntos llegaron gracias al pie seguro de Jake Elliott, perfecto en tres intentos (27, 34 y 49 yardas).

DETROIT SE QUEDA SIN RESPUESTA

Los Lions, dirigidos por Dan Campbell, fallaron en cinco intentos de conversión en cuarta oportunidad, algo inusual en su ofensiva.Jared Goff lanzó para 255 yardas, con un pase de anotación a Jameson Williams y una intercepción, insuficiente para evitar la derrota.