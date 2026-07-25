México ya suma seis medallas de oro en los JCC Santo Domingo 2026

Juegos Centroamericanos y del Caribe. Las medallistas olímpicas de México en París 2024 responden con el oro en la justa regional en Santo Domingo 2026. (COM)

La primera medalla de oro de México en la edición XXV de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la obtuvo la pareja de Melissa Márquez y Aylin Ibarra en la prueba LW2x del Remo a primeras horas del sábado 25 de julio.

Márquez e Ibarra terminaron la carrera en un tiempo de 7:22:51, por delante de las duplas de Venezuela (7:32.78) y Cuba (7:36.59).

Así inició México en Santo Domingo 2026. Las mexicanas Melissa Márquez y Aylin Ibarra dieron la primera medalla dorada en remo. (COM)

Después de esa pareja triunfadora de México, la respuesta no se hizo esperar por parte de sus connacionales y la lluvia de metales continuó con otra de oro en aguas abiertas.

En Aguas Abiertas Strehlke se suman a la victoria

Paulo Strehlke reafirmó su lugar como el mejor de la zona y uno de los mejores del mundo al subirse a lo más alto del podio en la prueba de los 10km de nado a mar abierto con un registro de 2:02’34”, seguido del costarricense Jeison Rojas (2:05’03”) y del también mexicano Diego Obele (2:05’07”).

Le siguió la victoria de William Arroyo en la prueba de Poomsae Individual de taekwondo, donde la también mexicana Seo Lee obtuvo la medalla de plata en la misma prueba femenil.

Abren con dos triunfos en arco recurvo

Los equipos de arco recurvo femenil y arco recurvo varonil también abren la jornada con victorias.

En el primer caso, las medallistas olímpicas Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez se impusieron por 5-1 a Colombia en la final femenil por equipos, demostrando porque son las mejores de la zona y uno de los mejores conjunrtos del mundo.

Posteriormente, Matías Grande, Raúl Rodríguez y Francisco Padilla derrotaron 6-2 también a sus similares de Colombia en la final varonil.

En bádminton no se quedan atrás

Juegos Centroamericanos y del Caribe. Miriam Rodríguez (i) y Luis Montoya de México compiten en la final por equipos mixtos de Bádminton.. (Rodrigo Sura/EFE)

Las máximas emociones de la delegación tricolor en la justa centrocaribeña que celebra 100 años de historia continuaron con la medalla de oro obtenida en equipo mixto de bádminton.

Job Castillo, Armando Gaitán, Luis Montoya, Juan Torres, Romina Fregoso, Vanesa García, Miriam Rodríguez y Vanessa Villalobos se suben a lo más alto del podio al derrotar por 3-0 a Guatemala.

Plata en ciclismo de ruta

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Contrarreloj individual femenina Sara Roel de México obtiene la medalla de plata en la competencia Contrarreloj individual femenino en Ciclismo ruta. (Orlando Barría/EFE)

El ciclismo mexicano de ruta también se hizo de un lugar en el podio de premiación con Sara Roel, quien subió al segundo sitio después de terminar como subcampeona (40’33.53”) en la prueba contrarreloj femenil.

A Roel, quien ha compartido que compite con insuficiencia suprarrenal, le superó la cubana Marlies Mejias (40’15.79”), el tercer sitio correspondió a trinitense Campbell (40’59.31”).