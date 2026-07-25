Pogacar ayuda al ‘Principe’ del Toro para que ocupe un asiento al lado de su trono

Tour de Francia Etapa 20. Tadej Pogacar, con el maillot amarillo de líder general, e Isaac del Toro, con el blanco de líder de los jóvenes, entran juntos a la meta bromeando que tienen los cuernos en lo alto. (GUILLAUME HORCAJUELO/EFE)

Tadej Pogacar cumplió su promesa y reventó al grupo principal para que Isaac del Toro conservara su tercer sitio en la general y amarrará el primero de la clasificación de los jóvenes, todo eso se vivió en la etapa 20 del Tour de Francia que ganó el ecuatoriano Richard Carapaz.

El esloveno ya es el virtual campeón de la Grande Boucle por quinta ocasión, solo le falta entrar triunfante mañana a París. Este sábado 25 de julio en la etapa disputada entre Le Bourg D’0isans y Alpe D’Huez, de 170,9 km, ‘Pogi’ hizo lo que pocos hacen en el deporte.

Pogacar y Del Toro regalaron al mundo una postal histórica al cruzar juntos la meta, después de un gran trabajo de equipo del UAE Team Emirates, y en el que un ‘gregario’ vestido de amarillo tomó las riendas del grupo principal en la subida al Galibier a 60 kilómetros de la meta y se puso a tirar en favor del joven de 22 años de Ensenada, que en su primer Tour ocupará podio.

El francés Seixas perdió la batalla con Del Toro

En ese tirón del líder del Tour, sólo Remco Evenepoel, Paul Seixas y Leni Martínez pudieron perseguirlos hasta la final del coloso alpino. Seixas, el francés, de 19 años, acabó perdiendo 1’50” en la meta sobre el mexicano.

“Es indescriptible que acabemos con dos ciclistas en el podio. No puedo imaginar cuánto me alegra tener a Isaac en el podio. Gracias al equipo seremos dos, es algo que nadie podía imaginar al principio. Tenemos que estar todos muy orgullosos, han sido tres semanas de mucho sufrimiento, pero estoy feliz por todo el equipo”, dijo el líder Pogacar.

Feliz, aunque nada relajado, el esloveno consideró que todavía “hay que estar concentrados durante 89 kilómetros”, señaló que está “impaciente” por llegar a París: “Solo queda sobrevivir el domingo y podremos celebrar el maillot amarillo”.

Tour de Francia - Etapa 20 Tadej Pogacar e Isaac del Toro demuestran la grandeza de trabajar en equipo. (GUILLAUME HORCAJUELO/EFE)

“La presión es para personas privilegiadas”: Del Toro

“Me siento emocionado y agradecido con Tadej Pogacar y todo el equipo por el gran trabajo que han hecho en toda la etapa y para mí. La verdad es que nunca había sentido tanta presión, pero eso es algo que solo sienten los privilegiados”, dijo Del Toro.

El mexicano recordó los momentos complicados por los que ha pasado el equipo debido a un virus que hizo enfermar a algunos compañeros.

“El equipo pasó por momentos difíciles, pero tratamos de evadirlos no siendo débiles. No ha sido nada fácil lograr un puesto en el podio, pero ahora estoy feliz y le doy las gracias al equipo por el compromiso y ayuda de todos, empezando por Tadej”, explicó.

De Seixas, también debutante en el Tour, su rival directo por el tercer escalón, añadió: “Seixas es un gran corredor y también debe celebrar el Tour que ha hecho. Él y su equipo hicieron todo lo posible para alcanzar el mismo objetivo que yo. Es un gran campeón, y estoy feliz tanto por ellos como por la parte de la moneda que me he tocado”.

El podio de la etapa 20 que ganó Richard Carapaz lo completaron el belga Remco Evenepoel y el estadounidense Sepp Kuss.

París prepara la llegada del Rey Tadej V

Este domingo tendrá lugar en París el momento histórico de la proclamación de Tadej Pogacar como quíntuple ganador del Tour de Francia. Etapa recortada a consecuencia del desplazamiento de efectivos policiales para los incendios que asolan el país.

Clasificación General del Tour de Francia 2026

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - 72h 53′44′'

2. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 6′26″

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) +9′42″

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) +11′56″

5. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +13′02″

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +14′59″

7. Juan Ayuso (Lidl-Trek) +17′48″

8. Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) +20′00″

9. Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) +29′28″

10. Jordan Jegat (TotalEnergies) +33′21″