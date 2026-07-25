Diablos Rojos aplasta a El Águila en CDMX

EFECTIVO. El pitcher ganador es Trevor Bauer, quien lanzó siete entradas completas, recibiendo ocho hits y tres carreras. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

No fue una salida perfecta, pero Trevor Bauer lanzó lo suficientemente sólido para llevar a Diablos Rojos del México al triunfo en el primer encuentro de la serie ante El Águila de Veracruz, en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la capital mexicana, con pizarra de 11-4.El estadounidense comenzó errático en la primera entrada, pero una vez que el slider encontró la zona, pudo llegar a 94 lanzamientos y a una marca de 3-1 en este nuevo paso con los actuales bicampeones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), quienes ya han asegurado un lugar en la postemporada.

Veracruz sorprende temprano

El Águila sorprendió a Bauer en la primera entrada, y el primero en el orden, César Isturiz, conectó sencillo al central para avanzar a segunda con imparable de Sebastián Elizalde y anotar la de la quiniela tras hit de José Miranda.La segunda de los visitantes se dio en los spikes de Elizalde, remolcado por Andrés Álvarez, quien bateó al prado izquierdo.

El despertar escarlata

A partir de entonces el encuentro fue de defensivas, y fue hasta el cierre de la cuarta entrada cuando despertaron los bates de los escarlatas. Luis Liberato conectó un cuadrangular por el central, para remolcar a Carlos Pérez, quien recibió golpe. Franklin Barreto y Moisés Gutiérrez fueron impulsados por el vuelacercas de Juan Gamboa, para que los escarlatas sumaran otra entrada con dos jonrones.En la apertura de la quinta, Sebastián Elizalde conectó un cuadrangular solitario por El Águila, para acercarlos 3-5, pero los escarlatas respondieron con una carrera en el cierre de la sexta, con Moisés Gutiérrez, quien bateó doble por el izquierdo, se robó tercera y anotó con hit de Robinson Canó.

Poder ofensivo en la séptima

Diablos Rojos tomaría mayor ventaja en la séptima, gracias al jonrón de Franklin Barreto, con Luis Liberato en los senderos.Veracruz jamás bajó los brazos y Elizalde volvió a timbrar en la octava, tras imparable, llegar a tercera con hit de José Miranda y pisa y corre ante el fly de Daniel Montaño.

Sentencia definitiva

Pero Diablos Rojos no quiso dejar ir el triunfo y en el cierre de la octava dejó en claro su superioridad con tres carreras más: Carlos Sepúlveda, Jon Singleton y Carlos Pérez, con hits de Liberato y Barreto, para el 11-4 definitivo.El pitcher ganador es Trevor Bauer, quien lanzó siete entradas completas, recibiendo ocho hits y tres carreras. El perdedor es Cristopher Molina, tras cuatro innings lanzados, siete hits y cinco carreras permitidas.El segundo de la serie se disputará este sábado, en el Estadio Alfredo Harp Helú, en punto de las 16:00 horas.