Eliminatorias UEFA: ¿Qué equipos pueden conseguir su lugar al Mundial 2026 hoy?

Elimimatorias UEFA

Las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026 entran en su fase decisiva, y varias selecciones europeas podrían asegurar su clasificación hoy, dependiendo de sus resultados y de los marcadores en otros encuentros clave.

Equipos ya clasificados al Mundial 2026

Hasta el momento, cuatro selecciones tienen su boleto asegurado como ganadoras de grupo:

Croacia

Inglaterra

Francia

Portugal

Noruega

Con los cupos directos llenándose rápidamente, el margen de error para las selecciones europeas restantes es cada vez menor.

Selecciones europeas que pueden clasificar hoy

Este día, varios combinados nacionales tienen escenarios favorables que podrían permitirles obtener su pase directo al Mundial:

Países Bajos: La selección neerlandesa llega como líder del Grupo G. Si evita la derrota ante Lituania, podría asegurar matemáticamente el primer lugar y, por ende, su clasificación directa al Mundial.

Países Bajos vs. Lituania

Horario: A la 1:45 pm de la Ciudad de México

Alemania: El equipo dirigido por Julian Nagelsmann se encuentra en el Grupo A y ya tiene asegurado terminar entre los dos primeros. Sin embargo, una victoria o incluso un empate ante Eslovaquia podría darle el boleto directo, siempre y cuando los resultados del grupo no cambien radicalmente.

Eslovaquia: Aunque en un escenario más apretado, también conserva posibilidades. Si vence a Alemania en su duelo directo, podría colocarse como líder del grupo y perfilarse para la clasificación automática.

Alemania vs. Eslovaquia

Horario: A la 1:45 pm de la Ciudad de México

Además de disputar los boletos directos, las selecciones que concluyan en segundo lugar pasarán a un play-off ampliado, donde competirán junto con cuatro equipos provenientes de la Nations League por los últimos cupos europeos al Mundial 2026.