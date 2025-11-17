México y Paraguay buscan oxígeno en amistoso previo al Mundial 2026

RELEVO GENERACIONAL. Gilberto Mora ha venido a refrescar la mecánica del Tri. (Tomas Regueiro/Tomas Regueiro)

Las selecciones de México y Paraguay se enfrentarán este martes en el Alamodome de San Antonio, en un amistoso que representa su última oportunidad de fogueo en 2025 antes de iniciar la preparación definitiva para el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá a partir de junio.

El Tri, bajo la dirección de Javier Aguirre, y la Albirroja, comandada por el argentino Gustavo Alfaro, llegan con la urgencia de romper una racha negativa que ha encendido las alarmas en ambos campamentos.

RACHAS PREOCUPANTES

México acumula cuatro empates consecutivos (0-0 ante Uruguay, 2-2 frente a Corea del Sur, 1-1 contra Ecuador y 0-0 ante Japón) y una goleada dolorosa 4-0 ante Colombia, en un partido donde las ausencias pesaron.

Por su parte, Paraguay tampoco levanta: cayó 2-1 ante Estados Unidos, perdió 2-0 frente a Corea del Sur y empató 2-2 contra Japón. Alfaro reconoció tras el último duelo que los errores defensivos son inadmisibles:“En el Mundial, si cometés esos errores, armás la valija y te volvés”, advirtió.

BAJAS SENSIBLES Y DUDAS

En el Tri, la gran incógnita es Hirving Lozano, quien salió lesionado ante Uruguay. Todo apunta a que será reemplazado por Gilberto Mora, que podría arrancar como titular. Aguirre fue claro:“Si queremos dar el salto de calidad, debemos mejorar en la definición”, señaló.

Paraguay no contará con Omar Alderete, expulsado en el amistoso contra E.U., y mantiene en duda a Junior Alonso, Gustavo Gómez y Ramón Sosa, por compromisos con sus clubes en torneos continentales.

UNA RIVALIDAD CON CAPÍTULOS MEMORABLES

México y Paraguay se han enfrentado 21 veces en todas las competencias, con saldo favorable para el Tri:

México: 10 victorias

10 victorias Paraguay: 6 victorias

6 victorias Empates: 5

Entre los duelos más recordados destacan:

Repechaje rumbo a Chile 1962: México ganó 1-0 en el Estadio Olímpico Universitario y empató 0-0 en Asunción, asegurando su pase al Mundial.

México ganó 1-0 en el Estadio Olímpico Universitario y empató 0-0 en Asunción, asegurando su pase al Mundial. Mayor goleada: México 7-0 Paraguay en 1966 (amistoso).

México 7-0 Paraguay en 1966 (amistoso). Copa América 2007: México aplastó 6-0 a Paraguay en cuartos de final, con goles de Nery Castillo , Cuauhtémoc Blanco , Omar Bravo , Gerardo Torrado y Fernando Arce .

México aplastó 6-0 a Paraguay en cuartos de final, con goles de , , , y . Mundial 1986: Empate 1-1 en el Estadio Azteca, con goles de Luis Flores y Julio César Romero .

Empate 1-1 en el Estadio Azteca, con goles de y . Último enfrentamiento: Paraguay ganó 1-0 en 2022, previo al Mundial de Qatar.

En los últimos seis choques (todos amistosos), México ganó cuatro (2011, 2015, 2016, 2017), Paraguay uno (2022) y hubo un empate (2003).

¿QUÉ SE ESPERA DEL DUELO?

México apostará por un 4-3-3 flexible, con Edson Álvarez como eje en la contención y Erick Sánchez encargado de la transición ofensiva. La ausencia de Lozano obliga a buscar profundidad por las bandas con Roberto Alvarado y la movilidad de Berterame, mientras que Raúl Jiménez será la referencia en el área. El reto: generar más volumen ofensivo y mejorar la definición, un déficit evidente en los últimos partidos.

Por su parte, Paraguay se perfila con un 4-4-2 compacto, buscando cerrar espacios y explotar la velocidad de Julio Enciso y Miguel Almirón en las transiciones. Alfaro priorizará la solidez defensiva tras los errores recientes, con Cubas y Romero como doble pivote para frenar la circulación mexicana. La clave será presionar alto en momentos puntuales y aprovechar las pelotas paradas, donde Paraguay suele ser peligroso.

CLAVES DEL PARTIDO:

México: eficacia en la última zona y evitar desconexiones defensivas.

eficacia en la última zona y evitar desconexiones defensivas. Paraguay: mantener el orden táctico y capitalizar contragolpes.

mantener el orden táctico y capitalizar contragolpes. Duelo individual a seguir: Edson Álvarez vs Miguel Almirón, choque entre el equilibrio y la creatividad.

ALINEACIONES PROBABLES

México: Carlos Acevedo; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Gilberto Mora, Erick Sánchez, Roberto Alvarado; Raúl Jiménez y Germán Berterame.DT: Javier Aguirre.

Paraguay: Roberto Fernández; Gustavo Velázquez, Alexis Duarte, Agustín Sánchez, Juan Cáceres; Andrés Cubas, Matías Galarza, Lucas Romero, Miguel Almirón; Alex Arce y Julio Enciso.DT: Gustavo Alfaro.

Estadio: Alamodome, San Antonio, Texas.Hora: 19:30