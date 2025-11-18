América vs Tigres femenil: ¿Todavía hay boletos para la final de ida de la Liga MX Femenil?

Final de ida America vs Tigres precio de los boletos para el partido

La expectativa por el duelo entre América y Tigres en la final de ida de la Liga MX Femenil ha generado una alta demanda de boletos; sin embargo, todavía quedan localidades disponibles. La venta se realiza exclusivamente a través de la plataforma Ticketmaster, donde el club azulcrema decidió mantener precios accesibles para facilitar la asistencia de la afición.

Los boletos se ofrecen en tres zonas principales: cabecera con un costo de 100 pesos, platea en 150 pesos y la sección especial club, ubicada en la zona techada, con precio de 400 pesos. Estas tarifas buscan incentivar un estadio lleno para apoyar al equipo dirigido por Ángel Villacampa.

Venta general ya activa

La venta general comenzó este martes 18 de noviembre a las 11:00 horas, luego de que los abonados del América tuvieran acceso preferente un día antes. Aunque algunas secciones registran alta demanda, la plataforma continúa mostrando disponibilidad en varias áreas del inmueble.

El encuentro se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto temporal del América mientras continúa la remodelación del Estadio Azteca. La final promete un lleno total, considerando que se trata del choque más esperado de la Liga MX Femenil.

Los boletos no incluyen cargos adicionales por servicio, lo que ha sido bien recibido por la afición y ha contribuido a la rápida respuesta durante las primeras horas de venta. Aún así, se recomienda adquirirlos lo antes posible para asegurar un lugar en este duelo de alta intensidad.