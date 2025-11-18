Terminó el sueño de la Sub-17: México es goleado por Portugal y se va eliminado del Mundial

Mundial Sub-17 México se despide de su participación en el Mundial Sub-17 tras una dolorosa goleada de Portugal. (X, vía miseleccionsubs)

La Selección Mexicana de Fútbol Sub-17 llegó a octavos de final tras vencer a Argentina en una ronda de penaltis, venciendo al equipo invicto hasta ese momento, así como el preferido de dieciseisavos.

Con tal victoria sobre los argentinos, México levantó las expectativas de los seguidores del campeonato y acrecentó sus posibilidades de seguir avanzando, no obstante, el vuelo de la selección tricolor, tal vez demasiado cerca del sol, finalizó con una derrota ante el equipo de Portugal.

¿Cómo quedó México vs Portugal en el Mundial Sub-17?

En los primeros minutos del partido, José Navarro fue penalizado tras cometer una barrida imprudente que se cobró con el primer gol para Portugal, cuando la intervención fue señalada como penal y Rafael Quintas lo cobró sin titubeos.

La selección azteca pareció no recuperarse, dando a partir de ese momento una presentación desorganizada y ausente de concentración durante el duelo, lo que les costó una expulsión en el primer tiempo y el desenlace de una goleada inevitable.

Finaliza nuestra participación en el Mundial Sub-17.



Incondicionales, gracias por acompañarnos 🇲🇽. pic.twitter.com/0sV15YqKcQ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 18, 2025

Al final del enfrentamiento, Portugal tomó la victoria de manera indescutible, sellando su participación con un quinto gol en el minuto 84.

México, por su parte, se fue en ceros.

El marcador final del último partido de México en el Mundial Sub-17 fue de 5-0, favor Portugal.

¿Quién fue el expulsado en México vs Portugal del Mundial Sub-17?

Habiendo iniciado con una jugada imprudente que costó un penal en contra de México, el jugador José Navarro volvió a demostrar una conducta que tuvo de sanción la tarjeta roja antes del final del primer tiempo.

En el minuto 33 del partido, el joven defensa mexicano soltó un codazo a uno de los jugadores portugueses, el cual fue señalado como agresión y Navarro tuvo que abandonar la cancha antes del medio tiempo.

El partido demostró el nivel de presión y ansiedad que un campeonato de esta magnitud infunde en sus jóvenes deportistas, sin embargo, es también una oportunidad para demostrar la capacidad que los futbolistas tienen para conquistar, no sólo sobre otros equipos, sino sobre sí mismos.

Ahora, el sueño de los mexicanos de ser campeones en el Mundial Sub-17 ha vuelto a desvanecerse tan pronto como brilló la oportunidad. Otra vez.