La VII Copa Multimedios reúne a destacados jugadores en el Club de Golf Valle Alto

Esta semana en Monterrey. Alejandro Madariaga buscará hilar su segunda victoria consecutiva en la GPM temporada 2025-26. (Jorge Reyes)

La VII Copa Multimedios que se juega a partir de este jueves en el Club De Golf Valle Alto en Monterrey se la disputarán 77 jugadores nacionales y extranjeros, entre ellos Alejandro Madariaga, quien viene de participar en el World Wide Technology Championship del PGA Tour, en Los Cabos, donde terminó en empate al sitio 46. Antes de eso el poblano ganó el Bajío Open en León, Guanajuato.

La VII Copa Multimedios corresponde a la cuarta etapa de la Gira Profesional Mexicana (GPM), evento que reparte puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR) y una bolsa de un millón 800 mil pesos en premios.

Como campeón defensor se presenta en Monterrey el estadounidense Joel Thelen, quien tendrá como fuertes contendientes a los mexicanos Alejandro Madariaga y José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez, máximo ganador histórico de la GPM con 11 títulos y primer ganador de la Copa Multimedios en 2017-18.

La exigencia del campo y la calidad del field hacen de esta etapa una de las más competitivas y con mayor proyección de la temporada.

‘Camarón’ Rodríguez se siente como casa

El guanajuatense José de Jesús Rodríguez dijo en la víspera de la competencia. “Antes que nada me siento muy contento de estar de nueva cuenta en este gran campo. Sin duda la Copa Multimedios es un estupendo torneo, es uno de los más importantes de la temporada.”

Además, recordó con orgullo su victoria en la edición inaugural del torneo (Terralta Residencial temporada 2017-18): “Me gusta recordar que ya gané esta Copa; representa un gran orgullo y un gran privilegio para mí. Este torneo es muy especial, todos queremos ganarlo, es como un Major dentro de la Gira Mexicana. Espero que se me den bien las cosas, he venido trabajando muy duro.”

Thelen buscará defender su título

El campeón defensor. A Joel Thelen le encanta el Club de Golf Valle Alto porque es un campo desafiante, pero justo. (MIGUEL PONTON)

El estadounidense Joel Thelen, quien conquistó la Copa Multimedios en 2024-25, se mostró emocionado de regresar a Valle Alto, un campo que define como “desafiante pero justo”.

“El año pasado viví una semana increíble aquí y siempre es especial volver como campeón defensor. Este campo te exige estar en control absoluto de tu juego. Las condiciones están espectaculares y sé que el nivel será muy alto, pero vengo preparado y motivado para competir por el título una vez más.”

El estadounidense ha sido uno de los jugadores más constantes del circuito en los últimos meses y llega a Monterrey con la mira puesta en revalidar su corona.

Kyle Stanley, presencia de lujo

Entre los nombres más destacados del field está el estadounidense Kyle Stanley, dos veces ganador en el PGA Tour (Phoenix Open 2012 y Quicken Loans National 2017), quien manifestó su entusiasmo por participar en la GPM.

“Es una gran oportunidad competir en la Gira Profesional Mexicana. He escuchado cosas muy buenas sobre este torneo y sobre el campo, y hasta ahora todo ha sido excepcional ”, afirmó Stanley.

”, afirmó Stanley. “Me encanta ver cómo crece el golf en Latinoamérica, y eventos como la Copa Multimedios muestran el profesionalismo y el nivel que existe aquí. Estoy emocionado por la semana y listo para dar lo mejor.”

Otros jugadores internacionales en el field son: Felipe Álvarez (COL), Juan Camilo Vesga (COL), Nicolás Quintero (COL), Rafael Becker (BRA), Manuel Torres (VEN) y Sebastian Szirmak (CAN).