¿Quién es Xavier Budó, nuevo director de deportes de América?

Club América América acaba de terminar su pretemporada en España. (Club América)

Las Águilas del América están estrenando directiva, ahora, el equipo de Coapa tiene nuevo Director de Deportes y es un especialista en futbol europeo, Xavier Budó.

¿Quién es Xavier Budó, el director de deportes de América?

Así, Xavier Budó llega para tomar las riendas de una dirección deportiva, la cual ha carecido de refuerzos y seguimiento de las fuerzas básicas, por lo que las cosas en Coapa cambiarán en breve.

Xavier Budó destacó por su gestión deportiva en el FC Barcelona, estuvo al frente del Centro de Excelencia Deportiva y fue responsable de las estrategias de alto rendimiento y rentabilidad.

¿Qué trabajo realizará Xavier Budó en el América?

Para este 2026, las Águilas del América lo contrataron para modernizar la planeación deportiva, instaurando un modelo basado en la inteligencia deportiva y la investigación para la toma de decisiones y fichajes.

De esta forma, Budó llegó a la institución desde hace dos semanas, donde ya tomó la dirección del futbol varonil, femenil y categorías inferiores

Así también, el directivo reportará directamente a Ferrán Reverter, quien fue el que lo recomendó para el puesto y en breve será presentado ante los medios.

Pero Budó no sólo tiene experiencia en el futbol tradicional, sino también en el balompié de sala, basquetbol y balonmano, por lo que espera desarrollar otros proyectos deportivos dentro de América.

La prioridad de Budó será proyectar futbolistas apegados a su modelo formativo del América, por lo que los nuevos talentos tendrán un impulso extra bajo su cobijo.

¿Cómo y dónde ver el América vs. Querétaro de la Jornada 1?

América inicia la temporada el próximo 18 de julio a las 21:00 horas, visitan la Corregidora de Querétaro por lo que tendrán una dura misión.

El juego lo podrás ver a través de Vix y Vix Plus, por lo que será la presentación del equipo de Coapa en el Apertura 2026.