¿Miedo a la ‘desvelada’? Inglaterra reforzará seguridad en su hotel en México para evitar ‘serenatas’

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England vs DR Congo Harry Kane es el principal motor en la delantera de la Selección Inglesa. (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

Inglaterra quiere concentrarse al máximo para su duelo ante México en el Coloso de Santa Úrsula, un duelo a morir en el Mundial 2026 y que tiene al Tri en la mira de millones de compatriotas, pero la Selección de la Rosa reforzará las medidas para evitar ‘desvelarse’ previo al duelo.

¿Inglaterra reforzará medidas de seguridad antes del juego ante México?

Así, Inglaterra tendrá una mayor presencia de seguridad alrededor de su hotel de concentración, esto, para evitar ‘serenatas’ u otros distractores antes del partido ante México en el Estadio Azteca.

De esta forma, la seguridad en los alrededores del hotel donde se hospedará Inglaterra será reforzada, una vez que los jugadores y el staff lleguen a la locación, los alrededores serán casi impenetrables.

Fans del Tri dieron ‘serenata’ a la Selección de Ecuador

Esto para evitar los que sucedió con la Selección de Ecuador, ya que en el partido pasado, hubo una convocatoria en redes sociales para que aficionados de la Selección Mexicana dieran ‘serenata’, para que los jugadores perdieran la calma y concentración.

Así, fans del equipo mexicano estuvieron afuera del hotel, en la zona de Santa Fe, donde hubo un ruido excesivo por todos los artículos que utilizaron como distractores.

Posteriormente, la Federación Ecuatoriana de Futbol emitió un comunicado en el que hizo pública su queja, ya que sí hubo distractores y molestia por parte de todo su cuerpo técnico.

Es por esta razón que los organizadores decidieron reforzar la seguridad con la Selección de Inglaterra, que llegará desde Estados Unidos desde este viernes por la noche.

El sábado, la Selección de Inglaterra entrenará y se concentrará, para preparar el duelo ante México en los Octavos de Final.

¿Cómo y dónde ver el México vs. Inglaterra en el Mundial 2026?

De esta manera, la Selección Mexicana jugará en contra de Inglaterra el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

El partido lo podrás ver a través de la señal de Canal 5, Azteca 7, Vix y Vix Premium con el pase del Mundial 2026.