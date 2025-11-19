Mundial FIFA 2026: Así quedan los bombos para el sorteo y los repechajes

Después de la actualización del ranking FIFA correspondiente al mes de noviembre, quedaron oficialmente definidos los bombos para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo histórico que marcará la primera edición con 48 selecciones participantes. Con este nuevo formato, más países tendrán la oportunidad de competir en la máxima fiesta del futbol, lo que ha generado gran expectativa entre aficionados y especialistas.

Las selecciones ya se encuentran prácticamente listas para conocer a sus próximos rivales en la fase de grupos, un paso clave para comenzar a planear su preparación rumbo al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Mundial FIFA 2026: Así quedan los bombos para el sorteo y los repechajes

¿Cómo quedaron los bombos para el Mundial 2026?

BOMBO 1:

Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica y España.

BOMBO 2:

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Senegal, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Australia y Austria.

BOMBO 3:

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

BOMBO 4:

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, Repechaje Europa 2, Repechaje Europa 3, Repechaje Europa 4, Repechaje Intercontinental 1 y Repechaje Intercontinental 2.

¿Cuándo y dónde será el sorteo para el Mundial 2026?

El sorteo oficial del Mundial 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington, D.C. El evento comenzará a las 12:00 horas locales, que corresponden a 14:00 en Argentina, Uruguay y Chile; 12:00 en Colombia, Ecuador y Perú; y 11:00 en México.

Como parte de la organización, la FIFA determinó que los tres países anfitriones serán asignados directamente a sus grupos. De esta manera, México ocupará la posición A1, Canadá la B1 y Estados Unidos la D1, de acuerdo con el calendario oficial de partidos.

¿Cómo se llevará a cabo el repechaje internacional?

Para definir los últimos lugares del Mundial, la FIFA llevará a cabo un repechaje especial en el que participarán seis selecciones provenientes de cinco confederaciones distintas, compitiendo únicamente por dos cupos al torneo.

Por otro lado, la UEFA organizará un proceso de clasificación propio para definir las cuatro plazas restantes que aún le corresponden. Este repechaje europeo está programado para disputarse en marzo de 2026 en México, lo que añadirá aún más emoción al camino rumbo al Mundial.